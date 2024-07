CSC San Bonaventura: in scena in Prima Nazionale Bromio – la vita indistruttibile

Sabato 28 e domenica 29 luglio al CSC San Bonaventura in doppia replica alle 18.00 e alle 21.00 – Un rituale poetico di trance che incrocia danza, performance e teatro

ANAGOOR PRESENTA

IN PRIMA NAZIONALE BROMIO – LA VITA INDISTRUTTIBILE

Sabato 27 e domenica 28 luglio in doppia replica alle 18.00 e alle 21.00 al CSC San Bonaventura – ma con la partenza dello spettacolo dagli Uffici del Festival in Via Vendramini a Bassano del Grappa – va in scena in Prima Nazionale Bromio – la vita indistruttibile, un perfetto connubio tra danza, performance e teatro, co-prodotto da Operaestate.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

In pochi anni al centro dell’attenzione teatrale italiana ed europea, Anagoor è il Leone d’Argento per il Teatro 2018. La compagnia ha condotto un lavoro profondo sulla ricerca di un nuovo linguaggio attingendo a immagini e simboli che riconducono alla memoria culturale comune.

In questo nuovissimo lavoro, Bromio, la compagnia intende portare in scena un rituale poetico di trance, in cui un gruppo di individui si imbarca alla ricerca di stati di coscienza che permettano loro di uscire dal tessuto sociale in cui vivono.

Bromio è la possibilità di un incontro con l’altro e con sé stessi. È l’invito a una società urbana a incontrare sè stessa in una relazione nuova, e a sperimentare nuovamente la comunità: lì, dove le memorie individuali e collettive si incontrano.

Lo spettacolo

Prende il via dalla Biglietteria del Festival in Via Vendramini, per giungere insieme al CSC San Bonaventura, speriemntando sin dall’inizio un’idea di comunità in movimento, porta la firma alla drammaturgia di Simone Derai e Piero Ramella mentre la drammaturgia del movimento è curata dalla danzatrice Marta Ciappina. In scena Bruno Bassanello, Vittoria Caneva, Lisa Hofman, Maya Ripalti, Elena Sgarbossa, Max Simonetto, Joshua Zilinske e gli stessi Piero Ramella e Marta Ciappina.

Frutto di un processo che ha in parte coinvolto anche al comunità locale nelle scorse settimane, a Bassano e in Conigliera, quartier generale della compagnia a Castelfranco veneto, il gruppo dei praticanti/performer si pone ora desideroso di partecipare a pieno titolo alle attività della vita civica. È qui che la trance individuale praticata collettivamente sprigiona tutto il proprio potenziale, rivoluzionario, secondo Anagoor.

L’ambizione del gruppo è di vedere le diverse forme della sua pratica riconosciute e, magari, esercitate da molti: la trance controllata, il mascheramento, il gioco, la festa, la danza, l’esperienza luminosa dell’arte, il gesto estetico, il teatro per tutta la città.

Note di regia

Anagoor racconta il perché della scelta di indagare questo rituale:

“… La trance non è collettiva. Si svolge in gruppo, nel quadro di una ritualità collettiva. Ma quando la schiera si abbandona alla frenesia, ogni partecipante si agita per conto proprio, senza la preoccupazione di una coreografia generale, indifferente a ciò che fanno gli altri. Non appena il praticante è entrato nella danza si trova come solo a tu per tu con l’apparizione, interamente sottomesso all’interno di sé alla potenza che lo possiede e lo conduce a suo piacimento.

La trance prende per ogni individuo la forma di un faccia a faccia diretto, di una relazione ammaliata con le cose, nella quale, nello scambio incrociato degli sguardi, nell’indissociabile reciprocità del ‘vedere’ e dell”essere visto’, il praticante fa esperienza del ricongiungimento di quanto ci può apparire separato. Il praticante in trance è avvolto dalla rete di sguardi e di cure dei custodi suoi compagni che lo proteggono e ne favoriscono l’apertura verso l’ignoto”.

La compagnia

Fondata da Simone Derai e Paola Dallan a Castelfranco Veneto nel 2000, configurandosi fin da subito come un esperimento di collettività. Oggi alla direzione di Simone Derai e Marco Menegoni si affiancano le presenze costanti di Patrizia Vercesi, Mauro Martinuz e Giulio Favotto, mentre continuano a unirsi artisti e professionisti che ne arricchiscono il percorso e ne rimarcano la natura di collettivo.

Laboratorio continuo, aperto a professionisti e neofiti, Anagoor è l’alveo di una creazione aperta alla città e alle sue diverse generazioni. Il teatro di Anagoor risponde a un’estetica iconica che precipita in diversi formati finali dove performing art, filosofia, letteratura e scena entrano in dialogo, pretendendo tuttavia, con forza e in virtù della natura di quest’arte, di rimanere teatro.

Ritrovo presso la Biglietteria di Operaestate in Via Vendramini 35, Bassano del Grappa, per poi proseguire tutti insieme verso il CSC San Bonaventura.

Sabato 20 e domenica 21 luglio h 18.00 e 21.00 – CSC San Bonaventura

Bassano del Grappa

