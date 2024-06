Coro Melicus: 10 anni di attività e presenta “MEMENTO VIVERE”

Il terzo appuntamento della 36ma Primavera Musicale, Giovedì 13 giugno 2024, segna una tappa importante per i nostri “fratelli maggiori”.

Il coro MELICUS

compie 10 anni e per festeggiare questo importante traguardo presenta un nuovo spettacolo:

MEMENTO VIVERE

Ricordati di vivere,

“che il potente spettacolo continua

e che tu puoi contribuire con un verso.

Quale sarà il tuo verso?” (da L’Attimo fuggente)

Vi aspettiamo a Marostica, nella splendida cornice della Chiesa di S. Antonio, alle ore 21.

Per noi, Gioventù in cantata, sarà un grande piacere aprire il concerto con alcuni brani.

Ingresso libero.

Organizzazione: Gioventù in Cantata – Marostica (VI)

Direttrice artistica: Cinzia Zanon

info@gioventuincantata.it

Tel: 334 5705772

Gioventù in Cantata

Formazione, nata nel 1971 con l’intento di promuovere e sviluppare l’educazione corale dei ragazzi, che nel corso degli anni si è progressivamente trasformata sino a divenire una vera e propria scuola di “musica corale” attualmente convenzionata con il Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza e caratterizzata dalla costante ricerca di nuovi repertori e di nuove forme di espressione artistica. Ne risultano un vasto repertorio e un ricco ventaglio di proposte, dal genere più classico fino alla musica contemporanea, interpretate con spiccata personalità grazie all’innesto, nella pratica musicale, di nuovi elementi di teatralità, gestualità e movimento curati da Giulia Malvezzi.

Sotto l’attenta e trainante conduzione della sua direttrice Cinzia Zanon, il coro prosegue il suo percorso con entusiasmante energia nell’intento di migliorarsi e di rinnovarsi continuamente regalando al pubblico genuine ed intense emozioni.

Il gruppo è altresì promotore di importanti eventi musicali (Primavera Musicale – Incontri corali Internazionali, Poesia in canto, etc.) con la consapevolezza che dall’incontro tra realtà diverse possano nascere rapporti di reciproco arricchimento.

Accanto all’attenzione per l’approfondimento e il miglioramento artistico e vocale (quest’ultimo curato individualmente dalla prof.ssa Manuela Matteazzi), viene costantemente sottolineato il valore educativo del “fare coro”: bambini, ragazzi e giovani vengono guidati nel condividere fatiche, nel riconoscere regole di comportamento e di relazione per raggiungere tutti assieme risultati e soddisfazioni comuni. Anche in virtù di queste motivazioni nel novembre del 2017 il gruppo ha conseguito l’ambito Premio Città di Marostica.

Oltre 50 elementi

“Gioventù in Cantata” è attualmente composto da oltre 50 elementi, provenienti prevalentemente dall’esperienza di corsi musicali di base. Ha partecipato a numerosi Festival, Rassegne, Concorsi Nazionali ed Internazionali. Tra i più recenti, ricordiamo il 12° Concorso Internazionale di Bali, Indonesia, (luglio 2023) dove ha portato a casa il Primo Premio nella Categoria Musica Sacra, una medaglia d’oro nella Categoria Under 17 e un Premio Speciale per la presenza scenica. A seguire la formazione ha effettuato un lungo tour in Australia, cantando a Sidney, Brisbane e Melbourne.

Ad ottobre 2022 conquista il secondo posto al Gran Premio di Canto Corale Voci d’Italia su