Conservatorio Pedrollo: quinta edizione di “Note a cielo aperto”

Martedì 11 Giugno 2024, nella meravigliosa cornice del Chiostro di San Domenico, si inaugura la V edizione della rassegna estiva “Note a cielo aperto” – Conservatorio Pedrollo

“Note a cielo aperto” la rassegna estiva nata come vetrina per i migliori studenti del Conservatorio, giunge quest’anno alla V edizione.

La rassegna sarà inaugurata martedì 11 Giugno, con la consegna delle Borse di Studio in memoria del prof. Cesare Montagna a tre studenti del Conservatorio, e si concluderà giovedì 27 Giugno.

Nove gli appuntamenti in programma, di cui due prevedono incontri con personalità d’eccezione:

mercoledì 12 giugno il chiostro del Conservatorio ospiterà il M° Pierangelo Valtinoni , compositore di livello internazionale e già docente al Pedrollo,

il chiostro del Conservatorio ospiterà il , compositore di livello internazionale e già docente al Pedrollo, mercoledì 19 giugno, grazie alla collaborazione con l’Accademia Olimpica e Gallerie d’Italia, il Conservatorio accoglierà un appuntamento del ciclo di conversazioni tra esperti Dialoghi di mezza estate che vedrà protagonisti Andrea Rinaldo (accademico olimpico, docente dell’Università di Padova e insignito nel 2023 del “Nobel dell’acqua”) e l’agronoma Mara Thiene (accademica olimpica e docente dell’Università di Padova) in un dialogo sui problemi sempre più urgenti che emergono dalla crisi climatica e dagli interventi dell’uomo sull’ecosistema.

Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Si riporta di seguito l’elenco completo degli eventi in rassegna, segnalando che l’orario di inizio non resta invariato per tutti gli eventi.

Martedì 11 Giugno – ore 20:30

Winds …on stage “Talenti alla ribalta”

premiazione dei vincitori delle borse di studio “Cesare Montagna”

Musiche di R. Strauss, W. Dalla Vecchia, F. Borne, C.M. von Weber, Nino Rota

Mercoledì 12 Giugno – ore 18:30

Incontri Omaggio a Valtinoni

conversazione con il M° Pierangelo Valtinoni condotta da Cesare Galla e Paolo Furlani

Musiche di P. Valtinoni

Giovedì 13 Giugno – ore 20:30

Esotismo tra musica e danza

Long Concert

Musiche di C. Debussy, E. Séjourné, H. Arlen, P.I. Čajkovskij; Danza Indiana Kathak

Martedì 18 Giugno – ore 20:30

Echi

uno sguardo alla musica tra ammirazione, stima e affinità.

Musiche di F. Schubert, A. Dvořák, F. Busoni

Mercoledì 19 Giugno – ore 18:00

GREEN NOTE Riflessi nell’Acqua nell’ambito dei Dialoghi di mezza estate

musica e riflessioni su temi ambientali in collaborazione con l’Accademia Olimpica e Gallerie d’Italia

Andrea Rinaldo ingegnere idraulico (Università di Padova, Accademia Olimpica) e Mara Thiene agronoma (Università di Padova, Accademia Olimpica)

Musiche di R. Ortiz, C. Debussy, R. Pawassar

Giovedì 20 Giugno – ore 18:00

Maratona Brahms 2024

Integrale delle Sonate per archi e pianoforte di Johannes Brahms

Long Concert

Martedì 25 Giugno – ore 20:30

Viaggi, aromi e orizzonti lontani

Long Concert

Musiche di A. Piazzolla, F. Liszt, S. Darwish, U. al-Batsh, S. Douik, Y. Rami, Oum

Mercoledì 26 Giugno – ore 20:30

Verso nord

la musica di area germanica

Musiche di J. S. Bach, W.A. Mozart, L. van Beethoven, F. Schubert,

Giovedì 27 Giugno – ore 18:30

Twenty Century Cats

Pedrollo Brass Ensemble

Musiche di Chris Hazell e Jim Parker

