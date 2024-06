Concorso lirico Tullio Serafin: assegnati i ruoli dell’opera “La Cenerentola”

Martedì 11 giugno al Teatro Olimpico di Vicenza si è tenuto il concerto finale del Concorso Lirico Tullio Serafin 2024 che ha assegnato i ruoli nell’opera “La Cenerentola” di Gioachino Rossini in cartellone al Festival “Vicenza in Lirica” dall’1 al 15 settembre.

La competizione, rivolta ai giovani cantanti lirici under 34, prevedeva una fase eliminatoria che si è svolta dall’8 aprile al 29 aprile. Ospitata dai teatri che collaborano con “Concetto Armonico” e l’Archivio storico Tullio Serafin, e la fase finale presso il teatro palladiano di Vicenza.

Il Concorso rende omaggio al grande direttore d’orchestra Tullio Serafin nato a Rottanova di Cavarzere ed ha ricevuto l’ospitalità del Teatro dell’Opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano, Teatro Carlo Felice di Genova e Staatsoper Unter den Linden di Berlino.

Concorso Lirico Tullio Serafin 2024

La giuria nella fase finale del Concorso è stata presieduta da uno dei più grandi tenori rossiniani.

Il maestro Ernesto Palacio, Sovrintendete del Rossini Opera Festival di Pesaro che, insieme:

al Maestro Daniele Borniquez (Teatro alla Scala di Milano),

(Teatro alla Scala di Milano), al Maestro Carlo Donadio (Teatro dell’Opera di Roma),

(Teatro dell’Opera di Roma), a Barbara Frittoli (soprano),

(soprano), a Renata Lamanda (mezzosoprano),

(mezzosoprano), al Maestro Alessandro Vitiello (direttore d’orchestra)

(direttore d’orchestra) ed Andrea Castello presidente dell’Archivio storico Tullio Serafin e direttore artistico di “Vicenza in Lirica”,

ha decretato i vincitori dei ruoli nell’opera “La Cenerentola”, ovvero:

Luis Magallanes per il ruolo di Don Ramiro,

per il ruolo di Don Ramiro, Eugenio Maria Degiacomi per Don Magnifico,

per Don Magnifico, Floriana Cicio nel ruolo di Clorinda,

nel ruolo di Clorinda, Caterina Dellaere nel ruolo di Tisbe,

nel ruolo di Tisbe, Tamar Ugrekhlidze nel ruolo della protagonista Cenerentola

nel ruolo della protagonista Cenerentola Huigang Liu nel ruolo di Alidoro.

La giuria della critica era composta da Silvia Campana, Maria Teresa Giovagnolli, Eva Purelli, Federica Fanizza, Alessandro Cammarano e Davide Cornacchione. Ha attribuito il “Premio della critica – Lukas Franceschini” a Magallanes Luis.

Rottanova, paese natale di Tullio Serafin, era rappresentata dall’Università Popolare di Cavarzere. Che, come di consueto, ha onorato il grande Maestro con una borsa di studio assegnata a Magdalena Urbanowicz.

Il “ Premio del pubblico – Francesco Pacchiega ”. Consistente in una borsa di studio donata dalla signora Valeri Rubini è stato vinto da Louis Magallanes .

”. Consistente in una borsa di studio donata dalla signora è stato vinto da . La borsa di studio “ Marinella Meli ” offerta dal mezzosoprano Renata Lamanda è stata concessa ad Elisabetta Ricci .

” offerta dal mezzosoprano è stata concessa ad . Il premio “ Ariadimusica ” offerto dall’omonima associazione romana è stato assegnato ad Elisabetta Ricci e Silvia Porcellini .

” offerto dall’omonima associazione romana è stato assegnato ad e . Il premio della “Camerata Musicale Città di Arco” offerto da Federica Fanizza è stato conferito a Caterina Dellaere.

Il Concorso lirico Tullio Serafin

si annovera ancora tra quelli con il compito di formare e far debuttare i giovani cantanti lirici under 34 che, grazie al Festival “Vicenza in Lirica”, hanno la possibilità di esibirsi al Teatro Olimpico e di farsi conoscere in molti teatri nazionali ed internazionali. “Sono fiero nel portare il nome di Serafin in altri Paesi del mondo e, con lui, porto la sua e la mia Rottanova oltre che la Città di Vicenza con il Teatro Olimpico. Sicuramente manca ancora l’interesse di coloro che a parole sostengono Serafin, ma che a fatti tardano nel mettere da parte l’orgoglio e creare una collaborazione sana e costruttiva nel nome del direttore Veneto di fama mondiale. Non dispero, ma persevero nella professionalità che garantisce alla cultura ed alla musica un posto sicura di qualità” afferma Andrea Castello.

Appuntamento a settembre al Teatro Olimpico di Vicenza con una nuova produzione de “La Cenerentola”. Regia di Bepi Morassi, l’Orchestra dei Colli Morenici. Scene e costumi dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. L’intero programma del Festival su www.vicenzainlirica.it; Info e prenotazioni: 3496209712 – biglietteria@vicenzainlirica.it

Foto Edoardo Scremin

Vicenza, 13 giugno 2024

Guido Faggion

ufficiostampa@concettoarmonico.it