Il nuovo singolo della band vicentina è una power ballad teatrale, sognante ed alienante allo stesso tempo – Complesso del Brodo: la band vicentina con il nuovo singolo “The Informer”

«”The Informer” incede tragico alla luce del fatto che siamo tutti esseri umani: da chi pensa alla bomba, a chi la progetta, a chi ne preme il pulsante contro altri di noi. E siamo tutti, chi più chi meno, sensibili alla bellezza eppure capaci di distruggerla.»

“The Informer” copertina

Complesso del Brodo

“The Informer” è il nuovo singolo della band Complesso del Brodo, che confeziona una power ballad teatrale, sognante ed alienante allo stesso tempo. L’idea per il brano trova il suo spunto iniziale nella “catastrofe inaudita” che conclude “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo.

Sviluppata nel 2022 dalla band con Gian Ranieri Bertoncini, la canzone si muove musicalmente tra il Teatro Degli Orrori e i Led Zeppelin più folk.

“The Informer” è stata scritta dal Complesso del Brodo, arrangiata dalla band e Gian Ranieri Bertoncini, registrata da Elia Guglielmi all’Outside Inside Studio di Matt Bordin a Volpago del Montello e presso Il Baito Riprese Audio di Cogollo del Cengio, mixata da Elia Guglielmi e masterizzata da Maurizio Baggio a La Distilleria di Bassano del Grappa

Il brano è presente nella compilation benefica “Gaza Calling” del Nuovo canzoniere partigiano su Bandcamp.

BIO

Il Complesso del Brodo è una band cantauto-prog-funk in italiano dell’Alto Vicentino. Ha partecipato ad eventi e saggi dell’Accademia Musicale di Schio (dove nacque nel 2021 come classe di musica d’insieme, tenuta da Gian Ranieri Bertoncini), ha suonato intensamente a livello locale in mostre d’arte della Cooperativa Artistica FALC⦿RECCOOP con la quale collabora.

Ha pubblicato il suo primo singolo “Crash X Lina” a Dicembre 2023, ed è presente nella compilation benefica “Gaza Calling” uscita su Bandcamp a Febbraio 2024.

Il 19 aprile 2024 esce il nuovo brano “The Informer”.

Francesca Zizzari – Cristina Poletti – l’altoparlante – comunicazione musicale