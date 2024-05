Circolo Fotografico Scledense: 50 anni di attività

Quest’anno sono passati 50 anni dalla prima mostra del Circolo Fotografico Scledense che intende festeggiarli con una mostra importante per tutti gli appassionati di fotografia.

Sabato 1 giugno 2024 ore 17:30

SpazioSHED in via Pasubio 99 Schio

L’esposizione, parte del Bando cultura 2024 del Comune di Schio, propone una rassegna degli ospiti che hanno partecipato alle attività del Circolo, con alcuni dei più importanti fotografi italiani del dopoguerra: Franco Fontana, Gianni Berengo Gardin, Fulvio Roiter, Ferdinando Scianna, Maurizio Galimberti, Mario Giacomelli e molti altri.

In aggiunta si potranno rivedere alcune delle iniziative più importanti a cui il Circolo Fotografico ha partecipato: “Facce da Schio”, un fotoritratto collettivo della Schio del 2001, il “Balòn del Conte” ovvero la rievocazione del primo volo del dirigibile di Almerico da Schio, l’archivio fotografico del patrimonio di archeologia industriale dell’alto vicentino e l’archivio fotografico delle opere dell’architetto Antonio Caregaro Negrin.

Gaetano De Faveri

Una speciale sezione sarà dedicata al fotografo Gaetano De Faveri che presenterà le immagini di due portfolio: “Krisis” e “Sindemia”, raffinatissime indagini sulla crisi della società contemporanea.

Completa la mostra una selezione delle migliori opere dei soci del Circolo.

Nel corso del mese di giugno sono organizzati 4 incontri con l’autore:

Venerdì 7 giugno ore 21:00 SpazioSHED: Francesco Lopergolo proiezione multivisioni

Venerdì 14 giugno ore 21:00 SpazioSHED: Cesare Gerolimetto

Venerdì 21 giugno ore 21:00 SpazioSHED: Gianni Maitan e la fotografia naturalistica

Venerdì 28 giugno ore 21:00 SpazioSHED: Roberto Salbitani

Orario: sabato e domenica 10-12,30 / 16 – 19,30

Ingresso libero, contatti: Renzo Priante cell 348 2844428 – Giuseppe Santamaria cell 392 8189053 –

Schio, 22 maggio 2024

Comune di Schio – Servizio comunicazione e promozione del territorio

FOTOGRAFICO SCLEDENSE B.F.I.

50 ANNI DI EVENTI

Quest’anno il Circolo Fotografico Scledense, sorto nel 1973, festeggia il 50° anniversario dall’avvenuta realizzazione del suo primo evento pubblico: una mostra collettiva sociale. Allora si chiamava “Foto Club ENAL Silvio Ortelli”, ed aveva come presidente Abramo Greselin.

Poco dopo l’Associazione cambia nome in “Circolo Fotografico Scledense CRAL Lanerossi”, diventando in pratica una delle sezioni ricreative dell’azienda laniera. Si succedono varie altre presidenze: Andrea Pivari, Carlo Dalla Costa, Gianni Cazzola, Giancarlo Torresani, Piero Beltrame e Gianni Calgaro, finché nel 1987 viene eletto Paolo Tomiello, che da allora conduce ininterrottamente l’ attività del Circolo fino ad oggi.

Con il passaggio di proprietà della Lanerossi alla Marzotto, nel 1991 l’Associazione viene sfrattata dalla sua sede nello stabile del Teatro Jacquard. Decide allora di rifondarsi autonomamente e diventa “Circolo Fotografico Scledense”, cui verrà aggiunto qualche anno dopo il titolo onorifico B.F.I. (Benemerito della Fotografia Italiana).

Nel 1992 il Comune di Schio

concede al sodalizio, come sede sociale, la Chiesetta Santa Maria della Neve al Castello, tuttora luogo di ritrovo e di regolari attività fotografiche aperte al pubblico.

Nel 1989 arriva a Schio il primo grande fotografo di fama internazionale, Franco Fontana, con una mostra a Palazzo Toaldi Capra e un “Incontro con l’Autore”. In seguito ne arriveranno molti altri, con una cadenza quasi annuale, grazie anche alla collaborazione con l’ Assessorato alla Cultura del Comune di Schio, che si dimostra sempre sensibile alle iniziative del sodalizio.

Nel 2010,

per volontà dell’allora Assessore Pit Formento, inizia la politica del tema unico annuale valido per tutte le realtà culturali del territorio, con presentazione di un progetto ad un bando di concorso: la nostra Associazione risulterà vincente e presente in tutte le tredici edizioni.

Sorgono cosi rassegne fotografiche su di un’unica tematica, che viene declinata in tutti i suoi molteplici aspetti, con monografie realizzate dai vari soci del Circolo in modo individuale o collettivo, talora integrate dalle opere di fotografi ospiti di alto profilo.

Nel 2022 viene concepita un’imponente indagine fotografica sulle opere dell’architetto rossiano Antonio Caregaro Negrin in provincia di Vicenza, che avrà il suo sbocco in un’importante mostra e nella produzione di un libro fotografico commentato dallo storico Luca Trevisan.

Per arrivare ad oggi e a questa esposizione che intende ripercorrere e rivivere tutti gli eventi più significativi organizzati e realizzati in questi 50 anni.

LA MOSTRA

In questa esposizione, che si articola in quattro sezioni, abbiamo anzitutto cercato di evidenziare al massimo i più significativi eventi messi in atto dalla nostra Associazione, che in questi 50 anni ha condotto a Schio molti tra i più importanti fotografi italiani, proponendo al pubblico rassegne a loro dedicate o “Incontri con l’Autore”.

Abbiamo poi pensato di dare rilevanza anche ai nostri attuali Associati, presentando una serie di piccoli portfolio tra i più significativi della loro produzione.

Come da tradizione, non poteva anche mancare un ospite esterno: la scelta è caduta sul nome di Gaetano De Faveri.

E infine, per impreziosire la mostra, esporremo per la prima volta una corposa collezione di macchine fotografiche d’epoca.

1 – GLI EVENTI

In questa sezione , la più corposa della mostra, proponiamo la visione quasi annuale dei principali eventi organizzati dalla nostra Associazione, dal 1974 ad oggi. Utilizzando le locandine come filo conduttore, ripercorriamo prima gli inizi, e poi la storia delle più importanti mostre realizzate. Protagonisti delle esposizioni sono soci del Circolo, fotoamatori italiani e fotografi professionisti di gran pregio, che hanno fatto la storia della fotografia e dei quali presentiamo alcune immagini già esposte in passato. Gran parte delle opere in mostra sono stampe originali, provenienti dall’archivio del Circolo e da collezioni private.

2 – GLI ASSOCIATI

Non poteva poi mancare una sezione dedicata agli attuali Associati, dato che annualmente il Circolo Fotografico Scledense, fin dai primi anni di vita, ha sempre organizzato una mostra riservata a loro, talora abbinata ai grandi fotografi, talora in esclusiva. In questa occasione ogni Socio espone un piccolo portfolio o una serie tra i più rappresentativi della sua attività fotografica amatoriale, spesso già esposto in passato. Ne risulta una panoramica di tematiche e stili diversi, ma sempre coerenti al loro interno.

3 – L’OSPITE

La mostra propone anche un ospite esterno: Gaetano De Faveri, che abbiamo già avuto protagonista l’anno scorso in sede in un “Incontro con l’Autore”. Parliamo di un fotografo creativo e concettuale, che utilizza il collage e il fotomontaggio per dare corpo ed espressione alle sue creazioni oniriche.

Per l’occasione presenta due serie omogenee, frutto di due suoi libri fotografici. La prima si intitola “Krisis”, e si compone di una successione di paesaggi urbani spesso surreali, con metropoli e spazi interni reinventati. La seconda é denominata “Sindemia”, e rappresenta una rivisitazione della sua passata esperienza fotografica pensata alla luce della recente pandemia.

4 – ESPOSIZIONE DI ATTREZZATURA FOTOGRAFICA D’EPOCA

Per concludere, a completamento della mostra offriamo al pubblico una ricca serie di macchine fotografiche d’epoca, raccolte dal nostro associato Giuliano Bertelle, che per l’occasione si è reso disponibile a presentarle in questa sede.

AUTORI C.F.S.

LORENA BASSAN

GIULIANO BERTELLE

PAOLO BICEGO

ROBERTO CAMPAGNA

BEATRICE CAMPANA

ENRICO CAMPANA

ALESSANDRO COLOMBO

GIULIANA CONCHI

EGIDIO DALLE MOLLE

ANDREA GARBIN

ARDUINO GARBIN

GIANNI MAITAN

AMPELIO PELLATTIERO

RENZO PIETRIBIASI

RENZO PRIANTE

ANDREA RAMPON 65

ANDREA RAMPON 66

ROBERTO RIZZOTTO

GIUSEPPE SANTAMARIA

LINO SARTORE

ANDREA TESSARO

PAOLO TOMIELLO

GIANCARLO TORRESANI

CIRCOLO FOTOGRAFICO SCLEDENSE B.F.I.

CRONISTORIA

Le origini dell’attuale Circolo Fotografico Scledense B.F.I. risalgono al 1973, ad opera di cinque soci fondatori che danno vita al “Foto club ENAL Silvio Ortelli”, con primi presidenti Abramo Greselin (1974) e Andrea Pivari (1975).

Poco dopo il circolo viene assorbito nel CRAL Lanerossi, acquisendo una nuova sede nello stabile del Teatro Jacquard, e cresce qualitativamente e nel numero dei soci, grazie soprattutto alla direzione di Carlo Dalla Costa (1976…1979).

I successivi presidenti Gianni Cazzola (1980-1981), Giancarlo Torresani futuro Consigliere Nazionale della Fiaf (1982-1983), Piero Beltrame (1984) e Gianni Calgaro (1985-1986), si rendono organizzatori di sempre maggiori iniziative di promozione fotografica, anche a livello nazionale e internazionale.

Nel 1987 viene eletto presidente Paolo Tomiello,

che da allora conduce ininterrottamente l’attività del Circolo fino ai giorni nostri, incrementando progressivamente l’attività interna, didattica e aperta al pubblico, con annuale organizzazione di rassegne che portano a Schio i più grandi fotografi italiani.

Nel 1991 il Circolo viene sfrattato dalla “Marzotto Spa”, nuova proprietaria della “Lanerossi”, e decide di uscire dal Cral rifondandosi autonomamente. Dopo sei mesi di attività limitata, nel 1992 viene attribuita in esclusiva al sodalizio, da parte del Comune di Schio, la ex chiesetta restaurata di Santa Maria della Neve al Castello che diviene così la nuova e prestigiosa sede sociale.

Dotato di ampi spazi, lo stabile permette un ulteriore incremento delle iniziative aperte al pubblico. L’ottimo rapporto con le varie Amministrazioni comunali ha consentito all’Associazione di organizzare rassegne fotografiche di alto livello, con mostre ed incontri aventi come protagonisti i principali nomi che hanno fatto e costituiscono attualmente la storia della fotografia italiana.

Insignito del titolo onorifico B.F.I.(Benemerito della Fotografia Italiana), il

Circolo organizza annualmente corsi di fotografia, incontri didattici e rassegne nazionali. Propone inoltre svariati “Incontri con l’Autore” aperti al pubblico, che per oltre trent’anni hanno presentato agli associati e alla cittadinanza fotografi di ottimo livello provenienti da tutta Italia.

CIRCOLO FOTOGRAFICO SCLEDENSE B.F.I.

PRINCIPALI EVENTI ORGANIZZATI

1974 – Prima mostra collettiva sociale

1975/1983 – Concorsi fotografici provinciali, regionali e interregionali – Mostre collettive sociali – Mostre con fotografi lussemburghesi

1984 – Mostra collettiva sociale con personale di Gustavo Millozzi

1985 – Primo Concorso fotografico nazionale “Città di Schio”

1986 – Mostra Circoli di Piovene, Thiene, Valdagno, Vicenza e Landshut

1987 – Secondo Concorso fotografico nazionale “Città di Schio”

1988 – Seminario “La lettura dell’immagine” con Walter Moro – Mostra “Photo Forum FLPA” con fotografi lussemburghesi

1989 – Mostra e incontro con Franco Fontana (“Paesaggio”)

PRINCIPALI EVENTI ORGANIZZATI

1990 – Incontro con Cesare Gerolimetto (“Paesaggio Veneto”) – Mostra-concorso Schio/Landshut (Fotoamatori delle due città)

1991 – Mostra e incontro con Ferdinando Scianna (Antologica e “Kami”) – Progetto diaporama: proiezione di audiovisivi in multivisione

1992/1993 – Mostre collettive sociali

1994 – Rassegna “Bianco-nero”: mostra e incontro con Mario Giacomelli

1995 – Rassegna “Reportage e dintorni”: mostre e incontri con Gianni Berengo Gardin e Enzo Dalla Pellegrina

1996 – Rassegna “Le forme della città”: mostre e incontri con Franco Fontana e fotografi vari del “Centro Studi Marche” (E. Carli, L. Erba, F. Ferroni, Giacomelli ecc.) – Gemellaggio fotografico con il “Centro Studi Marche” -Incontro-proiezione con Francesco Paolo Cito

1997 – Rassegna “Fotografia e territorio”: mostra e incontro con Roberto Salbitani

1998 – Rassegna “Percorsi della memoria” con mostre e incontri sul tema dell’archeologia industriale

1999 – Rassegna “Venezia immagine” con mostre e incontri dedicati al “C.F. La Gondola” di Venezia e al fotografo Giuseppe Bruno

PRINCIPALI EVENTI ORGANIZZATI

2000 – Rassegna “Dimensione natura” con mostre e incontri sulla fotografia naturalistica ed il gruppo FIAF Campione del Mondo

2001 – Rassegna “Creativa-mente” con mostre e incontri sul tema della fotografia creativa, ospiti Maurizio Galimberti e Omar Lorenzoni

2002 – Rassegna “Volti d’Autore” con mostre e incontri sul tema del ritratto, protagonisti Pino Settanni e le “Facce da Schio”

2003 – Rassegna “Semplicemente digitale” con mostre, incontri, stage e la presenza di Nino Migliori e Gianni Volpi

2004 – Rassegna “Schio-fotomemoria” sulla fotografia storica locale con opere di Federico Vender e Aldo Grotto

2005 – Rassegna “Sguardi sulla città” con mostra e incontri sulla fotografia locale, a cura di Associati vari del Circolo Fotografico Scledense

2006 – Rassegna “El balon del Conte…cento anni dopo” con mostra e incontri sulla rievocazione storica del primo volo del Dirigibile Italia e sul volo aereo in genere, a cura di autori vari e associati C.F.S.

2007 – Mostra collettiva “Dimensione Portfolio”, con autori vari C.F.S.

2008 – Mostra antologica di Mario Lasalandra e Autori C.F.S. – Incontro-proiezione con Cesare Gerolimetto (“Immagini dal mondo”)

2009 – Mostra e incontro con Fulvio Roiter

2010/2023

Rassegne a tema unico (Mostra + Incontri) – “F For Fake”- Autori C.F.S., Circoli F.I.A.F. della provincia, Omar Lorenzoni – “Che ve ne sembra dell’America?”- Autori C.F.S., Luciano Monti – “Grande spirito” – Autori C.F.S., Giulio Montini – “L’altra metà del cielo” – Autori C.F.S., Associazione Fot.”Le Fatue” – “That’s all Folks” – Autori C.F.S., Luca e Valter Borgo, Giancarlo Marini, Giuseppe Stella – “Le montagne della Grande Guerra” – Autori C.F.S., Luca e Valter Borgo, Giancarlo Marini, Giuseppe Stella -– “Spazi e linee di confine” – Autori C.F.S., Luca e Valter Borgo, Giancarlo Marini, Giuseppe Stella -– “R.R.R. Recupero, Rinnovo, Rinasco” – Autori C.F.S., Paolo Fontani, Fabrizio Tempesti – “Kalos Kai Agathos” – Autori C.F.S., Attilio Pavin – “Il lavoro dell’uomo” – Autori C.F.S., Giulio Montini, Sandra Zagolin – “Memoria-Memorie” – Autori C.F.S., Massimiliano Gatti, Sergio Sartori – “Antonio Caregaro Negrin e la Foto di Architettura” – Autori C.F.S. – Pubblicazione del libro fotografico “Antonio Caregaro Negrin: eclettismo e architettura a Vicenza” con foto di autori C.F.S. – “Fotografare l’arte” – Autori C.F.S.

2024 – “Circolo Fotografico Scledense: 50 anni di attività” – Autori C.F.S., Gaetano de Faveri, immagini originali dei grandi fotografi protagonisti a Schio nelle passate rassegne