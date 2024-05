Cinema Aurora di Malo: la testimonianza di Gianpietro Ghidini

Martedì 7 maggio alle 20,30, al cinema Aurora di Malo, ingresso libero sino ad esaurimento posti, l’associazione Pesciolinorosso, in collaborazione con l’assessorato all’istruzione del Comune di Malo, propone la serata con Gianpietro Ghidini, laureato in Economia e Commercio e si è occupato per diversi anni dello sviluppo e gestione di diverse imprese, principalmente nel settore dell’energia rinnovabile.

Nel 2013, dopo la morte del figlio Emanuele di 16 anni a causa di una droga sintetica, ha deciso di dedicare la maggior parte del proprio tempo ai giovani, attraverso Ema Pesciolinorosso. L’associazione con sede a Gavardo (BS), che ha come scopo principale la divulgazione e il confronto su temi quali l’adolescenza, la scuola, le opportunità di lavoro dei giovani, il rapporto tra genitori e figli, mediante conferenze e pubblicazione di libri.

Papà Gianpietro,

come viene chiamato da molti giovani, ha tenuto oltre duemila testimonianze in Italia e all’estero e ha pubblicato diversi libri, tra cui Lasciami Volare ed Era tutto perfetto.

Ha inoltre ricevuto diversi riconoscimenti, tra i quali ricordiamo:

– Premio del Parlamento per la Legalità Internazionale a Montecitorio;

– Premio Campione per i Giovani premiato dai City Angels a Milano;

– Premio per la Solidarietà 2018 al Magna Grecia Awards a Bari;

– Primo Premio Letterario Napoli Time con il libro Lasciami Volare;

– Relatore a TEDxVerona ne 2017;

– Chiave d’argento della Legalità 2019 (con il patrocinio del MIUR e del Ministero dei Beni Culturali);

– Premio alla solidarietà A.N.A.S 2019.

L’assessore spiega come da tempo, dapprima come rappresentante del comitato genitori dell’istituto scolastico “Ciscato”, inseguisse la possibilità di portare Ghidini a parlare con la cittadinanza.

<Sono serate che possono solo fare bene alla comunità e ai nostri giovani. Già al mattino Ghidini incontrerà le classi delle medie mentre l’appuntamento all’Aurora è dedicato ai genitori e alla fascia di ragazzi dai 14 anni in su.

Sono grata del sostegno della parrocchia a quella che ritengo un’occasione importante di crescita per tutti>.

Malo, 6 maggio 2024

CHI È IL PESCIOLINOROSSO

Un’associazione nata a supporto dei giovani

Siamo una Fondazione che ha come scopo principale il sostegno dei giovani nella forma di divulgazione e sostegno di attività di sviluppo e crescita.

In questi anni il PesciolinoRosso è diventata una community di migliaia di persone, in crescita costante, dove genitori e giovani si scambiano idee, pensieri e condividono riflessioni su temi come l’adolescenza, il futuro, la scuola e ovviamente il rapporto tra genitori e figli.