Cesuna, Zelighen Baiblen, 1600 spettatori: spettacolo da sogno

E’ andato in scena Sabato 20 luglio a Cesuna di Roana lo storico spettacolo fiabesco delle Zelighen Baiblen.

Gnomi, fate e anguane sono tornati a far sognare ancora una volta grandi e piccini. Un cast d’eccezione, con sei attori, tre performers circensi e ben trenta figuranti diretti magistralmente dall’attore e regista cesunese Moreno Corà, ha saputo intrattenere circa 1600 spettatori giunti da tutta la regione apposta per l’evento.

Un evento organizzato con cura e passione

“Anche quest’anno abbiamo deciso di fare le cose in grande – racconta Corà – e grazie a Hertz, società che ha curato l’organizzazione del Festival Hoga Zait del Comune di Roana, siamo riusciti realizzare uno show magico, che ha regalato a tutti grandi emozioni”.

L’assessore al turismo, Marzia Rigoni, si è detta entusiasta per il fatto che una tradizione come questa sia così sentita ed apprezzata da turisti e paesani.

Un appuntamento culturale fondamentale

“La manifestazione – nata per caso negli anni novanta ndr – è diventata nel tempo uno tra gli appuntamenti più attesi del palinsesto altopianese. Anche questa edizione è stata accolta con entusiasmo da residenti e turisti divenuti anche parte attiva del festival. Colgo l’occasione per ringraziare chi a vario titolo ha reso possibile questo evento, diventato ormai un appuntamento culturale e una manifestazione fondamentale della nostra estate.”

Una storia di leggende e insegnamenti

La storia narrata ha portato in scena i vari personaggi delle leggende cimbre alle prese con un folletto cattivo, Propofollo. Folletto che giunto da lontano aveva fatto addormentare, con il suo vento magico, tutti gli uomini del paese. Solo unendo le forze fiabesche e con l’aiuto di tutti i bambini del pubblico, il menestrello Lustikh interpretato nello spettacolo proprio da Corà, riuscì a scacciarlo per sempre. E da quel momento il paese di Kan Züne (Cesuna in cimbro) ne imparò una grande lezione. Ovvero, che per vivere bene e fare le cose belle bisogna stare insieme, condividere momenti belli, fatti di sogni e sorrisi e sane risate.

Prossimo appuntamento: CucuFestival

E ora appuntamento nelle varie frazioni del Comune di Roana dal 22 al 25 agosto per la quattordicesima edizione di CucuFestival. Il festival internazionale dell’arte di strada.

Roana, 22 luglio 2024

Fonte: Ufficio IAT Roana

Chalet turistico Treschè Conca