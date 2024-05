Festa della Mamma: 12 maggio, il Castello di Thiene ospita lo spettacolo ‘In Fondo Al Mar’ omaggio alla Sirenetta

Nel biglietto inclusa la vista in autonomia alle sale del Castello per valorizzare l’approccio culturale alla antica dimora

Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma il parco del Castello di Thiene ospita Domenica 12 maggio lo spettacolo ‘In Fondo al mar’. Un omaggio alla celebre fiaba della Sirenetta. In un ottica di costante valorizzazione del patrimonio culturale del il biglietto di accesso allo spettacolo permetterà anche la visita alle sale del Castello.

Sono previsti quattro spettacoli durante la giornata dalle ore 11.00 fino alle 17.15.

Protagonisti i performer di FEshion eventi tutti diplomati alla celebre scuola di teatro The Bernstein School Of Musical Theatre di Bologna. Un appuntamento dedicato anche a tutte le mamme con un finale di show a loro dedicato.

La partecipazione è su prenotazione, e verrà garantito l’ingresso a massimo 100 persone per ogni turno. Sarà allestita una platea di sedie per gli adulti e di morbidi cuscini per i più piccini. Per accedere allo show bisognerà presentarsi 10 minuti prima dell’orario di prenotazione all’ingresso del Castello.

Ingresso a pagamento.

E’ possibile prenotare sul sito del Castello: www.castellodithiene.com

Costo ticket:

Biglietto adulti: (> 11 anni): 12€

Biglietto baby : (2-11 anni): 10€

Gratis < 2 anni

Orari di messa in scena dello show: 11,00; 14,30; 15,45; 17,15

Il Ticket comprende:

– Partecipazione allo show

– Visita delle Sale del Castello in autonomia a conclusione dello spettacolo

In caso di maltempo l’evento verrà rimandato.

Thiene (Vicenza), 9 maggio 2024

Ufficio Stampa castello di Thiene