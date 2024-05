Cassola, Auditorium Vivaldi: “Arbeit”, uno spettacolo di teatro civile

Auditorium Vivaldi di Cassola, sabato 4 maggio, ore 21.00

ARBEIT

Spettacolo che tratta le diverse sfaccettature del mercato del lavoro

Sabato 4 maggio, ore 21.00, a Cassola presso l’Auditorium Vivaldi, Teatro Bresci in occasione della festa dei lavoratori presenta “Arbeit”, uno spettacolo di teatro civile che tratta il tema del lavoro: il lavoro dei giovani, gli incidenti sul lavoro, lo sfruttamento, la disoccupazione, il precariato, la crisi.

Ingresso gratuito.

Nicoletta è una ragazza come tante, una ragazza semplice, un ragazza di provincia. La vita le ha dato poco e quel poco se l’è dovuto conquistare, è cresciuta in fretta. Ha imparato subito che il lavoro fa l’uomo, che senza non si può stare, non si deve. Ha scoperto che la felicità non si compra e che e va conservata con cura perché è fragile, molto.

Le è stata rubata questa felicità, fatta a pezzi, calpestata. Ma Nicoletta è una ragazza forte perché ha ancora l’incoscienza di rischiare, di sognare che le cose, forse, si possono cambiare, ha il coraggio, raro, di dire no, di difendere la dignità di essere uomini perché il lavoro, da solo, non rende liberi.

In scena sulla sedia di una sala d’aspetto di una clinica, una giovane attrice e il suo talento, la sua generosità nel darsi fino in fondo, nel raccontare un mondo, il nostro che purtroppo ha ancora bisogno di eroi.

Lo spettacolo è inserito nella stagione organizzata da Fondazione Aida ets e il Comune di Cassola.

Auditorium Vivaldi via Monte Oro 1 San Giuseppe di Cassola

tel. 347 8226461 auditoriumvivaldi@fondazioneaida.it

Biglietti: € 8/10 online sul sito www.fondazioneaida.it e il giorno dello spettacolo dalle ore 20.00.

L’Auditorium Vivaldi di Cassola è di proprietà del Comune e in gestione da diversi anni dalla nostra fondazione.

Platea e galleria ospitano complessivamente quattrocento posti.

La stagione si articola in diverse rassegne: dalle proposte per le famiglie alle scuole agli spettacoli di prosa e concerti.

Dal 2017 lo spazio ospita il Festival della Disabilità Creativa.

Il Vivaldi è a disposizione della cittadinanza. Per informazioni su disponibilità e modalità di affitto contattare la referente Nathalie: auditoriumvivaldi@fondazioneaida.it.