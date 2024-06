Carteria Tassotti sostiene la rassegna: “Stati generali della letteratura in Veneto”

Dietro la musica. La forma scritta del suono. Stati generali della letteratura in Veneto. Carteria Tassotti sostiene l’edizione 2024 della rassegna in programma a Villa Angaran San Giuseppe dal 20 al 22 giugno.

Cultura e territorio: due elementi fondamentali per Grafiche Tassotti.

Carteria Tassotti

Erede della Stamperia Remondini – attiva nel territorio dal 1657 al 1861 e ritenuta dagli storici la più importante d’Europa all’epoca – Tassotti è anche editore di volumi fotografici del Veneto, guide del territorio e libri sulla Grande Guerra.

L’importanza della dimensione locale è insita nel DNA dell’Azienda: da sempre attenta e partecipe alle iniziative di alto valore culturale e promozione del bassanese, collabora con i Musei Civici e le istituzioni, promuovendo mostre ed eventi.

Tra questi, anche la rassegna Dietro la musica. Stati generali della letteratura in Veneto, in programma a Villa Angaran San Giuseppe, dal 20 al 22 giugno prossimi.

Questa edizione, infatti, indaga il valore dell’approccio letterario alla musica partendo dalla domanda: “perché Bob Dylan può vincere il Premio Nobel per la letteratura?”. Il progetto si articola in diversi eventi: una tre giorni di confronto tra tavole rotonde, concerti, reading, esperienze immersive guidate e laboratori che vedranno coinvolti alcuni rappresentanti della letteratura e della scena musicale locale.

Per l’occasione

Carteria Tassotti, il flagship store di Bassano del Grappa, ha creato dei segnalibri* che verranno distribuiti da maggio in negozio. Con tutti i libri presi in prestito in Biblioteca Civica o acquistati presso la Libreria Palazzo Roberti, co-organizzatori dell’evento.

Per consultare il programma completo → www.villangaransangiuseppe.it/dietro-la-musica

Gli stati generali sono patrocinati dalla Regione Veneto e dal Comune di Bassano del Grappa, su iniziativa di Villa Angaran San Giuseppe, Alba Pratalia, Libreria Palazzo Roberti, Carteria Tassotti, Pick Up Records e Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa. L’evento è sostenuto da Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank e da Fondazione Cariverona.

* La grafica dei segnalibri è stata realizzata dalla redazione ocho di Villa Angaran San Giuseppe.

