Canove, Museo della Grande Guerra: inaugurazione della mostra temporanea

Domenica 5 maggio si terrà l’inaugurazione della nuova mostra temporanea a Canove di Roana, Museo della Grande Guerra.

“Alpini: la nostra storia attraverso le copertine della Domenica del Corriere”

Il settimanale, celebre per le copertine illustrate dall’artista vicentino Achille Beltrame, farà da cornice ai vari equipaggiamenti utilizzati dalle truppe Alpine.

Nella mattinata di domenica 5 maggio, in occasione dell’inaugurazione, l’ingresso sarà gratuito.

Autore: Gian Paolo Marchetti, Museo della Grande Guerra di Canove, Museo Siben Alte Komoine

Curatore: Gian Paolo Marchetti, Giovanni Basso Nittar, Ten. Col. Mario Renna

Direzione scientifica: Dott. Glauco Angeletti, esperto oplologo del Ministero della Cultura

Il Presidente del Museo Vittorio Magnabosco

Rinnovo a tutti l invito per domenica 5 maggio alle ore 10.00 al Museo della Grande Guerra di Canove.

La storia degli Alpini attraverso le immagini della Domenica del corriere.

Potremo insieme onorare il centenario della Sezione Alpini Monte Ortigara.

Vi aspetto!!!!

L’idea di realizzare un Museo della Grande Guerra

Nacque in una tipica serata autunnale nel 1972, al bar Rosa di Canove di Roana, dove il solito gruppo di amici (Romano Canalia, Francesco Magnabosco, Alfredo Rossi, Bruno Frigo, Sandro Frigo, Albino Bernar, Aldo Ambrosini e Federico Carlo Redolfi) si ritrovano per trascorrere qualche ora del dopo cena, fra una partita a Tressette e una lettura veloce del Giornale di Vicenza.

Quella sera, prendendo spunto da un articolo del quotidiano locale i presenti iniziarono dimessamente a parlare di recuperanti e di recupero di residuati bellici. Ben presto, nel corso della discussione giunsero quasi involontariamente a constatare che, a differenza di altre località del Veneto, sull’Altopiano dei Sette Comuni, che fu uno dei principali teatri della prima guerra mondiale, non esisteva nessun museo dedicato alla Grande Guerra (escludendo quello del Sacrario del Leiten) per testimoniare quei drammatici avvenimenti, ma anche per raccogliere e valorizzare l’enorme quantità di residuati bellici recuperati sui campi di battaglia che in genere erano stati portati via dall’Altopiano per finire in altri musei, collezioni private o, peggio ancora, nelle fonderie.

Fonte https://www.museoguerracanove.it/