Canove di Roana: Gian Paolo Marchetti presenta “Oltre l’immagine”

Un viaggio nella storia degli Alpini attraverso le illustrazioni de “La Domenica del Corriere” dalla Collezione di Gian Paolo Marchetti – Canove di Roana, Palazzo dello Sport, ore 20,30

Canove di Roana

“Oltre l’immagine” di Gian Paolo Marchetti offre una originale panoramica della storia degli Alpini, l’élite dei corpi di soldati di montagna, attraverso le tavole pubblicate per decenni su “La Domenica del Corriere.” Con un’analisi attenta e critica delle illustrazioni della celebre rivista, l’autore esamina la rappresentazione delle vicende del Corpo in pace e in guerra dalla loro fondazione fino alla metà del XX secolo.

Il libro indaga il modo in cui le figure, specialmente quelle create da artisti come Achille Beltrame, abbiano contribuito a costruire l’immaginario collettivo degli Alpini, mettendone in risalto i tratti di eroismo, sacrificio e profondo legame con il territorio montano. Marchetti mette in luce l’influenza che tali rappresentazioni visive hanno avuto sulla percezione pubblica degli Alpini, narrando episodi di guerra, momenti di pace e aspetti della vita quotidiana di questi soldati.

Martedì 6 agosto a partire dalle ore 17:00 presso il palazzetto polifunzionale di Canove. Un incontro con Gian Paolo Marchetti, che ci farà fare un viaggio attraverso la storie degli alpini con le illustrazioni de ” La Domenica del Corriere”.

A seguire “Notte al Museo”

Una visita guidata gratuita per i partecipanti all’incontro con Gian Paolo Marchetti all’interno del museo della Grande Guerra di Canove. Non mancate!

Palazzetto Polifunzionale di Canove di Roana via XXV Aprile, 23

Canove di Roana – VI, Italia

Altopiano di Asiago – Sette comuni, Veneto

Pro loco Canove