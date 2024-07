Caldogno: 26 luglio concerto della Suffolk Youth Orchestra

Venerdì 26 luglio Caldogno ospiterà la Suffolk Youth Orchestra nell’ambito del Festival Internazionale di Musica del Veneto, organizzato dall’associazione Musica & Cultura e dal Consiglio regionale del Veneto con il patrocinio del Comune di Caldogno, per la direzione artistica di Alberto De Piero.

Concerto nella Chiesa di San Giovanni Battista Caldogno

La chiesa di San Giovanni Battista sarà la cornice del concerto dell’orchestra sinfonica composta da oltre 90 talentuosi giovani musicisti dai 13 e i 21 anni, che svolge la sua attività nell’ambito del programma musicale giovanile promosso dal Suffolk County Council.

Ritorno in Italia della Suffolk Youth Orchestra

Dopo i successi ottenuti in Europa, da Praga a Barcellona, passando per la Germania e la Spagna, la prestigiosa orchestra giovanile inglese torna quest’anno ed esibirsi in Italia, dove mancava dal 2019, e porterà il suo repertorio sinfonico anche a Caldogno. Appuntamento venerdì 26 luglio alle 21, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Caldogno, 22 luglio 2024

Suffolk Youth Orchestra

La Suffolk Youth Orchestra (SYO) è un’orchestra sinfonica composta da oltre 90 giovani musicisti di età compresa tra i 13 e i 21 anni. Fa parte del programma musicale giovanile promosso dal Suffolk County Council. L’orchestra si esibisce regolarmente in eventi prestigiosi, come i Snape Proms, e ha partecipato a numerosi tour internazionali in Europa, inclusi concerti in città come Praga, Barcellona e Strasburgo. La SYO è rinomata per la qualità delle sue esecuzioni e per il contributo alla formazione musicale dei giovani talenti.

