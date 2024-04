Buonanotte al Museo e Taste of Past & Art: cultura a Vicenza

Al via due iniziative dei Musei Civici di Vicenza per bambini e adulti

Musei Civici di Vicenza propongono due nuove iniziative per bambini e adulti, ideate per trasformare la scoperta del patrimonio culturale in un’esperienza coinvolgente e memorabile.

Buonanotte al Museo

Cinque serate a tema dedicate ai bambini dai 6 agli 11 anni, che avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera magica tra arte, archeologia e natura. Laboratori, sorprese e giochi con le torce animeranno il Museo Civico di Palazzo Chiericati e il Museo Naturalistico Archeologico. La prima serata, “Quella notte stellata”, si terrà sabato 13 aprile al Museo Chiericati, seguita da altri appuntamenti il 20 e 27 aprile, 25 maggio e 1 giugno. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito scatolacultura.it.

Taste of Past & Art

Due eventi imperdibili per gli adulti che desiderano combinare la passione per la storia con il piacere della degustazione. Sabato 13 aprile un focus sulla civiltà dei Veneti antichi con degustazione di pane, formaggi, nocciole e infusi, mentre sabato 25 maggio un approfondimento sulla Vicetia romana con degustazioni ispirate alle ricette di Apicio e Columella. Le visite guidate, arricchite dalle degustazioni, permetteranno di conoscere la storia di Vicenza in modo nuovo e stimolante. Prenotazione obbligatoria inviando un’email a info@scatolacultura.it.

Perché scegliere queste iniziative?

Esperienza immersiva: un modo nuovo e coinvolgente per vivere la cultura, lasciandosi trasportare dalla bellezza dei musei e dall’atmosfera suggestiva della città di Vicenza.

Alla scoperta di tesori artistici e archeologici: un viaggio affascinante tra le collezioni dei Musei Civici, accompagnati da guide esperte che sveleranno i segreti del territorio.

Connubio perfetto tra cultura e gusto: l'occasione per assaporare i sapori della tradizione vicentina, in un'esperienza che appaga mente e palato.

Informazioni e prenotazioni:

Sito web: www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi

Email: didattica.museivicenza@scatolacultura.it (Buonanotte al Museo)

Email: info@scatolacultura.it (Taste of Past & Art)

Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza unica e indimenticabile!

Vicenza, 5 aprile 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa