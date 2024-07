Biblioteca di Villa Tacchi: apertura straordinaria i giovedì mattina

La Biblioteca di Villa Tacchi, solitamente aperta nei pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 19:00, sarà eccezionalmente accessibile anche nelle mattinate di giovedì 4, 11, 18, 25 luglio e 1 agosto dalle 9:00 alle 12:30.

Biblioteca di Villa Tacchi: chiusura estiva e riapertura

La biblioteca rimarrà chiusa dal 5 agosto all’1 settembre. Riaprirà il 2 settembre con il consueto orario.

Iniziativa della Biblioteca Bertoliana

«La Biblioteca Bertoliana sperimenta nella sede della biblioteca di Villa Tacchi, nel quartiere di S. Pio X, l’apertura mattutina nei giovedì di luglio e inizio agosto – commenta il presidente della Bertoliana Alberto Galla -. Le cinque sedi di quartiere, Anconetta, Laghetto, Riviera Berica, Villaggio del Sole e appunto Villa Tacchi, garantiscono un’apertura solo pomeridiana dal lunedì a venerdì; questa iniziativa, che è un grande sforzo organizzativo dell’Istituzione, servirà per venire incontro alle esigenze delle famiglie e per coinvolgere bambini e anziani, durante il caldo estivo, a entrare in biblioteca e nel suo parco per leggere e per partecipare alle attività di lettura ad alta voce. Quello di rendere le nostre sedi sempre più frequentate è un obiettivo importante per la Bertoliana, che vuole essere una biblioteca diffusa, viva, con orari di apertura ampi, per essere luogo e casa per tutti».

Per informazioni sugli orari di apertura delle altre biblioteche consultare il sito:

https://www.bibliotecabertoliana.it/it

Vicenza, 1 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza