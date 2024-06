Biblioteca Bertoliana: “Cortili aperti” incontri tra natura e cultura

Vicenza: “Cortili aperti” in Biblioteca Bertoliana tra arte, cultura e natura

Galla: «Contra’ Riale come un centro civico, per essere cuore pulsante del sapere e della socialità»

Si chiama “Cortili aperti. Per incontrarsi” ed è il nuovo progetto della Biblioteca Bertoliana per uscire dalla proprie stanze e invitare i cittadini a incontrarsi nei suoi spazi all’aperto di contra’ Riale, con partenza dal 4 luglio.

Le piazze del sapere

Dopo l’apertura, un anno fa, del portone al civico 12, che ha consentito a vicentini e turisti di godere fino a sera del riqualificato cortile di palazzo Cordellina, quest’anno la Bertoliana punta a valorizzare in modo organico anche gli spazi all’aperto della sede storica di palazzo San Giacomo al civico 5 e della sede di pubblica lettura di palazzo Costantini al civico 13.

Di fatto un triangolo di “piazze del sapere”, già molto frequentate, incastonato tra corso Palladio, corso Fogazzaro e contra’ Porti, che si intende ora mettere a sistema, ciascuna con una propria connotazione. Ovvero: il cortile di palazzo Cordellina, quale area dedicata agli eventi e alla lettura, con il suo sontuoso colonnato, le sue panchine d’artista, le piante e il palco estivo. Il salotto en plein air del suggestivo chiostro di palazzo San Giacomo, con la sua vera da pozzo, per la lettura e il relax. E il cortile di palazzo Costantini, che sarà invece dedicato ad attività pensate soprattutto per le famiglie e i bambini. Al centro delle tre sedi l’area verde della fontana, uno spazio a cavallo tra arte e natura. Uno spazio che verrà presto riqualificata per trasformarsi a sua volta in un altro cortile aperto alla cittadinanza.

Alberto Galla

«Contra’ Riale – sottolinea Alberto Galla, presidente della Bertoliana – vuole trasformarsi in un centro civico, fatto di cortili aperti, appunto, tra cultura, arte e natura, per favorire e stimolare la lettura, lo scambio di saperi, la socialità. Non solo quindi abbiamo previsto interventi di riqualificazione del verde e degli arredi esistenti, al fine di rendere gli spazi confortevoli e invitanti, ma abbiamo anche pensato al coinvolgimento di associazioni e soggetti interessati, e soprattutto dei più giovani: non vogliamo che l’iniziativa sia un progetto calato dall’alto, ma che sia anzi il punto di partenza di un processo condiviso e partecipato».

Collaborazione tra la Biblioteca Bertoliana e il Canova

Di qui la collaborazione avviata di recente con il liceo artistico “Canova”, grazie all’impegno della consigliera del Cda della Biblioteca Alessandra Lanaro: sulla base di poche e chiare indicazioni da parte del Consiglio di amministrazione della Bertoliana, alcuni gruppi di studenti, affiancati dai loro professori, hanno lavorato ad alcune articolate proposte di immagine coordinata per dare un’identità visiva all’iniziativa. Complete di idea, sviluppo grafico, claim e logo. Le proposte sono state alla fine vagliate dal Cda dell’istituzione culturale, che ha scelto quella ritenuta migliore, per spenderla da subito nei materiali grafici degli appuntamenti all’aperto della Bertoliana. La collaborazione tra la civica e il Canova ha dato inoltre la possibilità ai ragazzi dell’indirizzo “Arti figurative” di allestire a palazzo Cordellina una mostra di modelli anatomici in 3D, illustrazioni grafiche e altre risorse visive, frutto dello studio del corpo umano.

Ancora, per favorire la frequentazione e per arrivare alla familiarità con i “cortili aperti”, è stato messo a punto per luglio un cartellone di eventi gratuiti. Eventi che variano tra concerti, presentazioni di libri, letture e laboratori per bambini. Sarà il giardino interno di palazzo Cordellina – arricchito di recente da un centinaio di sedie dei colori senape, ottanio e agave, grazie ad una donazione dell’associazione “Amici della Bertoliana” – a ospitare la maggior parte della programmazione.

Programma “Cortili aperti”

Giovedì 4 luglio

Si comincia con un doppio appuntamento: al mattino laboratori didattici di sostenibilità ambientale (Un mare di plastica). Organizzati in collaborazione con Inner Wheel-Club di Vicenza per bimbe/i dai 6 ai 10 anni. Per prenotare uno dei 25 posti disponibili per turno scrivere a consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it. La sera invece, alle 20.45, lo spettacolo di musica, letture e danza “Donne sotto lo stesso cielo” con il coro femminile CantAmarilli.

Lunedì 8 luglio

Alle 19 è in programma un secondo concerto, dal titolo “Emily songs”, ispirato dalle poesie di Emily Dickinson.

Mercoledì 10 luglio

Sempre alle 19 sarà la volta della presentazione del libro “L’invenzione dell’Occidente” di Alessandro Vanoli, che dialogherà con lo scrittore Alessandro Marzo Magno.

Giovedì 11 luglio

Rientra nel programma anche la seconda tranche di laboratori didattici, stavolta per bimbe/i dagli 8 ai 10 anni, dedicati alla Botanica. Sempre su prenotazione scrivendo a consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it.

Giovedì 18 luglio

Alle 19 verrà presentato il libro “Come siamo diventati stupidi” del filosofo Armando Massarenti. Il filosofo dialogherà con Giuseppe Pellegrini (presidente di Observa Science in Society)

Martedì 23 luglio

Ore 19 Luca Pollini racconterà, insieme a Nicoletta Martelletto, storia, decadenza e rinascita della rivista “Re Nudo”, il primo magazine underground italiano.

Mercoledì 24 luglio

La programmazione di luglio di “Cortili aperti” si concluderà alle 19 con il concerto jazz “Organ Ethic Feat”.

Vicenza, 25 giugno 2024

Fonte: Ufficio Stampa del Comune di Vicenza