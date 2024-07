Bertoliana: donata la preziosa biblioteca personale di Mario Calderale

Cinema, donata alla Bertoliana la biblioteca personale di Mario Calderale

Oltre 12 mila libri e moltissime riviste potranno essere lette e consultate dai tanti appassionati della città

Un’importante notizia per i tanti appassionati della settima arte di Vicenza, e non solo. La Bertoliana ha recentemente acquisito oltre 12 mila libri e un numero imprecisato di periodici, ma anche cataloghi di rassegne, italiane ed estere, manifesti, volantini, dvd e gadget, oltre a quattro scatole di bobine, alcune probabilmente proiettate a Vicenza.

I circa 500 scatoloni di materiale a tema cinematografico sono il frutto di una donazione a favore della biblioteca civica da parte di Liliana Carollo, vedova di Mario Calderale (12 settembre 1943 – 18 luglio 2023).

Un’eredità culturale preziosa

Calderale era un grande appassionato di cinema, per molti anni direttore dell’associazione Cineforum di Vicenza e co-fondatore e caporedattore della rivista Segnocinema, chiusa dopo 240 numeri nell’aprile 2023, pochi mesi prima della sua morte. Punto di riferimento delle rassegne cinematografiche al cinema Odeon con la Società di mutuo soccorso, nel corso degli anni Calderale, con cura, aveva via via dato forma, nella sua abitazione a Vicenza, ad una biblioteca specializzata di cinema, comprensiva anche di volumi rari e di moltissime riviste.

Un gesto di amore per il cinema e la cultura

Poco dopo la sua scomparsa, la vedova scrisse alla Bertoliana per esprimere il desiderio di trasferire tutto questo prezioso materiale in un luogo che ne permettesse la lettura e la consultazione: «Per noi della famiglia – scriveva Liliana Carollo – una donazione alla biblioteca cittadina sarebbe la sistemazione più gradita, considerando che è qui a Vicenza che mio marito ha operato per tanti anni per la diffusione dell’amore per il cinema e della cultura in generale».

Bertoliana: un arricchimento per la biblioteca

«Abbiamo subito accolto con gratitudine l’offerta della vedova Calderale – dichiara Alberto Galla, presidente del Consiglio di amministrazione della civica di Vicenza -: la biblioteca personale del marito infatti va ad arricchire la biblioteca di cinema già esistente in Bertoliana, frutto peraltro di un’altra donazione, ad opera dell’associazione Cineforum, di cui lo stesso Calderale fu direttore».

Il sopralluogo effettuato lo scorso ottobre da parte del personale che si occupa della gestione delle raccolte della Bertoliana rivelò l’ampiezza, l’importanza bibliografica e lo stato di conservazione – ottimo – delle pubblicazioni accumulate nel tempo dall’intellettuale vicentino, che sono così state inscatolate e spedite alla volta di contra’ Riale, in attesa, ora, di essere catalogate.

Vicenza, 4 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza