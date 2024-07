Bassano, Teatro al Castello: va in scena GRAND JETE’

Sfuggire alla gravità a ritmo di danza – Venerdì 2 agosto ore 21.00 al Teatro al Castello “Tito Gobbi” a Bassano del Grappa va in scena GRAND JETE’, di SILVIA GRIBAUDI con MM COMPANY.

Venerdì 2 agosto alle 21.00 al Teatro al Castello “Tito Gobbi” a Bassano del Grappa va in scena GRAND JETE’, il nuovo progetto coreografico di Silvia Gribaudi realizzato con la MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano. Realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Amata dal pubblico del Festival, che fin dall’inizio della sua carriera l’ha accolta e coinvolta in diversi progetti. Silvia Gribaudi è oggi una delle coreografe italiane più in scena all’estero, grazie anche ad una cifra stilistica che affonda nell’ironia.

Il suo nuovo spettacolo, realizzato con i danzatori della MM Contemprary Dance Company, esplora l’idea del “grand jeté”. La grande spaccata in aria che viene definita come uno dei passi più impressionanti e virtuosi dell’arte del balletto. Un “grand jeté”, un istante per sfuggire alla gravità, è un passo di transizione che consiste in una momentanea sospensione e in un “lancio” nell’aria.

Esplorando il significato metaforico di questo passo virtuoso nella vita di tutti i giorni, GRAND JETÉ diventa un’occasione per ribellarsi e sfidare l’irreversibilità di qualsiasi tipo di finale.

Pliè, jeté, tour en l’air… parole che sono spesso collegate a dei passi conosciuti ma che possono aprire altri immaginari più profondi e che in GRAND JETÉ vengono sperimentati insieme ai danzatori, anche dalla stessa Gribaudi, che, come negli spettacoli precedenti, sceglie di essere in scena e dialogare contemporaneamente sia con danzatori che con il pubblico, spostando continuamente lo sguardo del pubblico tra la scena e se stessi, generando il senso di essere un “corpo di ballo”.

In scena con lei, Filippo Begnozzi, Emiliana Campo, Lorenzo Fiorito, Mario Genovese, Fabiana Lonardo, Giorgia Raffetto, Alice Ruspaggiari, Rossana Samele, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa e Leonardo Zannella, undici danzatrici e danzatori della MM Contemporary Dance Company, compagnia italiana diretta da Michele Merola.

“Sono i giovani che possono far fare un salto a tutta l’umanità. Per questo ho scelto una compagnia di ragazzi che abbiano la passione e il desiderio di portarci verso altri mondi a partire da un grand plié. Ma tutti insieme per arrivare ad un GRAND JETÉ!”. Racconta Merola, direttore della compagnia di danza reggio emiliana.

è una coreografa italiana attiva nelle arti performative e artista associata presso Le Gymnase CDCN (Roubaix – Francia) per il triennio 2024-2026 e con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale Italia (2025-2027). Dal 2004 focalizza la propria ricerca artistica sull’impatto sociale del corpo. Mettendo al centro del linguaggio coreografico la comicità e la relazione tra spettatore e performer. Per i suoi lavori ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, dal Premio Giovane Danza D’Autore con “A CORPO LIBERO”(2009)al Premio DANZA&DANZA 2019 come miglior produzione Italiana con GRACES e Premio Hystrio Corpo a Corpo 2021.

è una compagnia di danza contemporanea diretta dal coreografo Michele Merola. Nata nel 1999 come centro di produzione di eventi e spettacoli e come promotrice di progetti e workshop con l’obiettivo di favorire scambi e alleanze fra artisti italiani ed internazionali, testimoni e portavoce della cultura contemporanea.

Venerdì 2 agosto h 21.00 – Teatro al Castello “Tito Gobbi” a Bassano del Grappa

Informazioni e prenotazioni: biglietteria 0424.524214 – www.operaestate.it

