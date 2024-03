Bassano Stagione Teatrale: “Tre donne alte” con Ida Marinelli

Bassano Stagione Teatrale 26 e 27 marzo alle 21 al Teatro Remondini doppio appuntamento per “Tre donne alte” con Ida Marinelli

Una pièce teatrale di Edward Albee, completamente dedicata al femminile

Prosegue la Stagione Teatrale della Città di Bassano – realizzata in collaborazione con Arteven – con un doppio appuntamento: Martedì 26 e mercoledì 27 marzo alle ore 21.00 al Teatro Remondini va in scena Tre donne alte di Edward Albee, produzione di Teatro dell’Elfo.

Un capolavoro di intelligenza e abilità teatrale del premiato drammaturgo americano Edward Albee, completamente dedicato al femminile. Un’opera profonda e lucidissima, con protagoniste tre donne in tre diverse fasi della vita: la giovinezza fatta di aspirazioni ed energia, l’età matura del disincanto e la vecchiaia ricca di ciò che è stato ma anche piena di acciacchi.

Trama e protagonisti

Dalla magistrale penna di Edward Albee, Ferdinando Bruni alla regia, con la traduzione di Masolino D’Amico, affida alla sensibilità di Ida Marinelli, Sara Borsarelli e Denise Brambillasca il compito di incarnare le tre differenti età e i diversi punti di vista nella vita di una donna. In scena anche Stepan Haban, che insieme alle tre interpreti, porta in scena un dramma carico di intelligenza e dolore con una dose di umorismo e divertimento. Un ritratto di vita, in cui l’autore, fra le righe dei suoi dialoghi, affronta il tema del perdono, della riconciliazione e del destino.

Magistrale è l’interpretazione di Ida Marinelli, nella parte della novantenne ricca e vedova che ripercorre la sua esistenza, la badante che l’assiste con pazienza è un’impeccabile Elena Ghiaurov, mentre la giovane Denise Brambillasca, è l’avvocata ambiziosa che ne gestisce il patrimonio.

Senza sentimentalismi, l’opera di Albee delinea per ognuna delle tre donne un ritratto meraviglioso e unico. Fino alla sorpresa, nel secondo atto, della rivelazione della loro vera identità.

Tre donne alte è un lavoro necessario per chi non schiva i bilanci sulla propria vita. La pièce è un invito a sperare. A non demordere. A sforzarsi di capire: a guardare con distacco il nodo della morte, che può essere affrontata con classe ed eleganza.

Mercoledì 27 marzo alle ore 18.30

La compagnia incontra il pubblico presso il Ridotto del Remondini. L’incontro rientra nel progetto ABBECEDARIO invernale. Realizzato in collaborazione con Color Cooperativa. L’appuntamento prevede un percorso di avvicinamento ai linguaggi della scena dedicato agli studenti delle scuole superiori del territorio. Attraverso incontri di approfondimento a Scuola, condotti da esperti, dialoghi con gli artisti e visione degli spettacoli. Inoltre agli studenti vengono forniti degli strumenti per leggere quello che va in scene a e diventare nuovi spettatori.

La stagione teatrale prosegue poi con un doppio appuntamento venerdì 5 e sabato 6 aprile con Gianmarco Tognazzi in L’onesto fantasma, per poi proseguire con l’ultimo titolo dedicato a grandi autori e interpreti.

Informazioni e prenotazioni Ufficio teatro tel. 0424 519819 e 0424 254214.

Bassano del Grappa, 22 marzo 2024

Credit immagine di copertina: Laila Pozzo

Fonte: Ufficio Stampa del Comune di Bassano del Grappa (VI)