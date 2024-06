Bassano: rassegna letteraria “Resistere”, terza giornata di incontri

Resistere, terza giornata di incontri con Edoardo Lombardi Vallauri, Veronica Pivetti, Luca Bizzarri e Mario Calabresi Sabato 15 giugno la rassegna di Palazzo Roberti continua in libreria e al Castello degli Ezzelini – Bassano.

Sabato 15 giugno

Edoardo Lombardi Vallauri

La terza giornata dell’ottava edizione di Resistere ospita sabato 15 giugno, nel giardino di Palazzo Roberti (ore 17.00), Edoardo Lombardi Vallauri con l’attrice e scrittrice Veronica Pivetti. Edoardo Lombardi Vallauri, che insegna linguistica all’Università di Roma 3, riflette sulle guerre in corso per il controllo dell’italiano, e su come dare la colpa alle parole e non ai comportamenti sia molto dannoso, perché fa credere che il problema sia dove non è, e che non sia dove è.

Prendendo spunto dal proprio podcast, l’attore e conduttore televisivo Luca Bizzarri, intervistato da Mario Calabresi, invita a guardarci attorno per vedere meglio noi stessi, spettatori del nostro quotidiano, fatto di situazioni paradossali, piccole meschinità e avvenimenti di cui non capiamo pienamente la portata: L’appuntamento è alle 18.45, Castello degli Ezzelini.

Luca Bizzarri

Domenica 16 giugno

Il tema del femminicidio sarà affrontato con Gino Cecchettin che, dopo la tragedia vissuta dalla figlia Giulia, ha cercato le parole per parlarne. Si confronta con Giovanni Greco, direttore del Serd (Unità Operativa Complessa Servizio Dipendenze) dell’Ulss7 (ore 17.00, Sala da Ponte).

La passione per la cucina, per le tavole elegantemente imbandite, per le buone maniere e l’ospitalità, ha portato Csaba dalla Zorza a diventare un riferimento. Partendo da un corso di cucina a Parigi, ha saputo creare una folgorante carriera che l’ha trasformata in un’imprenditrice di grandissimo successo. Ammirata in Italia e all’estero (ore 18.45, Castello degli Ezzelini). Infine, Mario Calabresi, grande appassionato di fotografia, racconta le esperienze e le emozioni provate da coloro che hanno fermato su pellicola un pezzo di Storia, con immagini capaci di segnare un’epoca e di rimanere impresse nel nostro immaginario collettivo (ore 21.15, Castello degli Ezzelini).

Mario Calabresi

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e senza prenotazione

In caso di maltempo gli incontri in programma al Castello degli Ezzelini si terranno in Sala da Ponte. Le sedi possono subire cambiamenti. Si invita a consultare il sito o i canali social della libreria per ogni aggiornamento.

Bassano del Grappa, 14 giugno 2024

