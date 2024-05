Bassano, ottava edizione di “Resistere”

Resistere, dal 13 al 16 giugno a Bassano del Grappa l’ottava edizione dell’attesa rassegna letteraria organizzata da Libreria Palazzo Roberti in città – La nuova collaborazione con Chora Media – Will per la produzione di podcast e tanti ospiti in dieci appuntamenti di qualità, fra linguaggi contemporanei e passioni, politica internazionale, violenza di genere, arte e fotografia

Nuove collaborazioni artistiche e ospiti inediti. L’ottava edizione di Resistere, la rassegna di incontri letterari organizzata da Libreria Palazzo Roberti a Bassano del Grappa dal 13 al 16 giugno, sperimenta nuovi format per raccontare la contemporaneità.

Grazie alla collaborazione con Chora Media, compagnia di produzione di podcast italiana diretta da Mario Calabresi di recente fusa con la celebre comunità virtuale Will, un incontro della rassegna diventerà un podcast fruibile su tutte le principali piattaforme audio gratuite.

Lavinia, Lorenza e Veronica Manfrotto

“Anche quest’anno abbiamo cercato di comporre un programma che ci racconti l’attualità, talvolta con leggerezza, e che ci aiuti comunque a capire la complessità del nostro mondo – raccontano Lavinia, Lorenza e Veronica Manfrotto, titolari della libreria e promotrici della rassegna – Non abbiamo solo valutato la notorietà dei nostri ospiti, ma la qualità della proposta, cercando anche la novità in discipline e competenze non abituali. I libri ci spingono a spaziare e a oltrepassare i confini, sono lezioni di volo che ci insegnano a comprendere e a sognare. Speriamo che questa edizione di Resistere mantenga le promesse e regali a tutti qualcosa di importante”.

La serata di giovedì 13 giugno

si apre con un dialogo su come l’intelligenza linguistica renda efficace la comunicazione, ma possieda anche la possibilità di cambiare noi stessi e di capovolgere un pensiero negativo. Ne discutono Paolo Borzacchiello, che studia le interazioni umane con il linguaggio, e Silvia Nucini, che cura il podcast Voce ai Libri (ore 18.45, Castello degli Ezzelini). L’evento diventerà una puntata del noto podcast prodotto da Chora Media, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo On Air.

Nel 2024 Usa e Cina devono affrontare crisi mondiali e due situazioni interne molto delicate: da un lato ci sono le elezioni presidenziali, dall’altro un preoccupante rallentamento economico. Per comprenderne le dinamiche globali, sul palco di Resistere ci sono Francesco Costa, giornalista ed esperto di politica statunitense, e Simone Pieranni, giornalista e scrittore che si occupa di questioni internazionali, in particolare di Cina (ore 21.15, Castello degli Ezzelini).

Venerdì 14 giugno Claudia Parzani

, avvocato, manager, presidente di Borsa italiana e vicepresidente de Il Sole 24 Ore, mette a disposizione la propria eccezionale esperienza in un dialogo con la giornalista Lina Palmerini su come sia cambiata la leadership e su chi siano gli angeli del cambiamento: donne e giovani (ore 17.00, alla Libreria Palazzo Roberti). Il senatore a vita Mario Monti, noto economista e politico, insieme ad Alberto Faustini, indaga i motivi della crisi che la democrazia sta vivendo in tutto l’occidente (ore 18.45, Castello degli Ezzelini); mentre l’archeologo Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico di Pompei, e Luca Nannipieri, critico e storico dell’arte, ci raccontano il senso dei classici nella contemporaneità, attraverso la narrazione di opere rimaste sepolte per secoli (ore 21.15, Castello degli Ezzelini).

Sabato 15 giugno,

Edoardo Lombardi Vallauri, che insegna linguistica all’Università di Roma 3, riflette sulle guerre in corso per il controllo dell’italiano, e su come dare la colpa alle parole e non ai comportamenti sia molto dannoso, perché fa credere che il problema sia dove non è, e che non sia dove è. Ne discute con l’attrice e scrittrice Veronica Pivetti (ore 17.00, Libreria Palazzo Roberti). Prendendo spunto dal proprio podcast, l’attore e conduttore televisivo Luca Bizzarri, intervistato da Mario Calabresi, invita a guardarci attorno per vedere meglio noi stessi, spettatori del nostro quotidiano, fatto di situazioni paradossali, piccole meschinità e avvenimenti di cui non capiamo pienamente la portata (ore 18.45, Castello degli Ezzelini).

Domenica 16 giugno

Il tema del femminicidio sarà affrontato con Gino Cecchettin che, dopo la tragedia vissuta dalla figlia Giulia, ha cercato le parole per parlarne. Si confronta con Giovanni Greco, direttore del Serd (Unità Operativa Complessa Servizio Dipendenze) dell’Ulss7 (ore 17.00, Sala da Ponte).

La passione per la cucina, per le tavole elegantemente imbandite, per le buone maniere e l’ospitalità, ha portato Csaba dalla Zorza a diventare un riferimento. Partendo da un corso di cucina a Parigi, ha saputo creare una folgorante carriera che l’ha trasformata in un’imprenditrice di grandissimo successo. Ammirata in Italia e all’estero (ore 18.45, Castello degli Ezzelini).

Infine, Mario Calabresi, grande appassionato di fotografia, racconta le esperienze e le emozioni provate da coloro che hanno fermato su pellicola un pezzo di Storia. Con immagini capaci di segnare un’epoca e di rimanere impresse nel nostro immaginario collettivo (ore 21.15, Castello degli Ezzelini).

Libreria Palazzo Roberti

La rassegna letteraria Resistere è ideata e organizzata da Libreria Palazzo Roberti. Quest’anno in collaborazione con Chora Media – Will, con il patrocinio della Città di Bassano del Grappa. Main sponsor della manifestazione: AGB, Vimar e QUAKE Fashion Solutions. Partner della rassegna: Banca Mediolanum, Baxi, Mevis, EcoRicerche, Allnex, MAG Italia Group, Poli Distillerie, Mubre Costruzioni, CMP, Finleb, Fabio Gobbato Financial Advisor, Nautilus. In collaborazione con Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank. Partner tecnici: ALU, Leucos, Montegrappa, Fogher, Casa del Fiore, Osteria Terraglio, Go Service, Bonotto Hotels. Media partner: Il Giornale di Vicenza, Corriere del Veneto, Bassanonet.

Bassano – Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e senza prenotazione.

In caso di maltempo gli incontri in programma al Castello degli Ezzelini si terranno in Sala da Ponte. Le sedi possono subire cambiamenti. Si invita a consultare il sito o i canali social della libreria per ogni aggiornamento.

Chora Media – Will

L’ottava edizione di Resistere inaugura la collaborazione con Chora Media e Will condividendo, attraverso due eventi eterogenei e dai formati non convenzionali, un nuovo modo di raccontare la storia, la cultura e l’attualità.

Chora Media è la compagnia di produzione di podcast italiana fondata nel 2020 da Guido Maria Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi che la dirige. Racconta storie autentiche, nuove prospettive e punti di vista. Al suo attivo ha più di 230 serie pubblicate. Con ascolti medi mensili che si attestano intorno ai 5,3 milioni (con picchi di 7,2 milioni di ascolti).

Will è una comunità virtuale online tesa a ispirare il cambiamento generando consapevolezza sui grandi temi del nostro tempo. Nata su Instagram nel gennaio 2020 è divenuta un punto di riferimento e di informazione per le così dette “Gen Z” (i nati tra la fine degli anni novanta e il 2000) e “Millennials” (i nati tra gli anni 80 e novanta). www.choramedia.com www.willmedia.it

Bassano del Grappa, 21 maggio 2024

Programma completo su www.palazzoroberti.it

