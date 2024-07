Bassano, Museo Civico: omaggio a importanti artiste del Novecento

La mostra “Tra figurazione e astrazione. Artiste del ’900 nelle collezioni del Museo Civico” dal 26 luglio al 20 ottobre 2024 al Museo Civico di Bassano del Grappa.

Dal 26 luglio al 20 ottobre il Museo Civico di Bassano del Grappa omaggia alcune importanti artiste del Novecento. Venete di nascita o di adozione. Che dialogano insieme per la prima volta in questa mostra, tesa tra figurazione e astrazione.

Le opere appartengono alle collezioni del Museo Civico e sono state donate in molti casi dalle artiste stesse in seguito a eventi espositivi che le hanno viste protagoniste negli ultimi decenni del secolo scorso, anni in cui il museo ha rivolto una particolare attenzione anche ai linguaggi e alle manifestazioni dell’arte contemporanea, senza trascurare l’espressività femminile.

Molte delle ricerche artistiche del secondo Novecento nascono dal dialettico rapporto tra recupero della tradizione figurativa del passato e la tensione verso una nuova libertà espressiva che esplora i territori dell’astrazione. È all’interno di questo fecondo dualismo che si collocano i lavori delle artiste esposte, tra le quali spiccano Miranda Visonà, Renata Bonfanti e Bice Lazzari.

La mostra, al piano nobile del Museo Civico, si presenta dunque come un’occasione unica per scoprire o riscoprire opere e artiste solitamente non inserite nel percorso espositivo permanente.

Maggiori informazioni su www.museibassano.it

