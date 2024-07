Bassano: i C’Mon Tigre, in concerto con “Habitat”

Venerdì 12 luglio ore 21.20 Teatro al Castello “Tito Gobbi” di Bassano del Grappa.

I C’MON TIGRE PORTANO SUL PALCO HABITAT CONSIDERATO UNO DEI MIGLIORI DISCHI DEL 2023

6 artisti sul palco per un’esperienza multisensoriale che trascinerà il pubblico.

Primo appuntamento di musica da non perdere con i C’Mon Tigre, che dopo Milano, Roma e Torino fanno tappa a Bassano del Grappa, venerdì 12 luglio alle 21.20 nella splendida cornice del Teatro al Castello “Tito Gobbi” con il concerto “Habitat”, considerato dai magazine musicali uno dei migliori album del 2023.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il programma estivo promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico, e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

C’mon Tigre è un progetto musicale e artistico nato da un misterioso duo, con la precisa scelta di non esporsi e mettere invece in primo piano i musicisti e gli artisti visivi con i quali collabora, creando così un collettivo multicolore, multiforme e cosmopolita.

L’esordio del gruppo avviene nel 2014 con l’omonimo “C’Mon Tigre”, lavoro all’insegna di un electro-jazz dalle contaminazioni multiculturali elogiato dalla critica italiana, francese e tedesca. La loro ricerca si è sviluppata negli anni con l’idea di oltrepassare i confini e di creare esperienze sonore che abbiano un forte immaginario cinematografico.

Attraverso commistioni tra jazz, l’afro-jazz, le ritmiche dell’hip hop, il funk e la disco anni ’70, si sono ritagliati uno spazio unico nella scena musicale grazie al loro sound dal respiro internazionale.

A Bassano presenteranno il loro quarto album Habitat live. Testimonianza della fusione tra culture, tradizioni musicali e forme d’arte. Inserito nelle classifiche dei migliori dischi del 2023 dei principali magazine musicali. In questo nuovo album dominano atmosfere sensuali e lussureggianti, declinate in una accattivante nuance tropicalista. Il Brasile emerge nell’immaginario delle tracce e contamina sia il notevole lavoro percussivo, giunto ormai a un livello tecnico e di feeling impressionante, sia gli arrangiamenti pastosi e avvolgenti.

Un album multiforme e cosmopolita, che contiene una serie di collaborazioni con artisti, tra cui Seun Kuti, l’erede del leggendario Fela Kuti, l’artista brasiliana Xenia Franca, Arto Lindsay con la sua musica sperimentale, Giovanni Truppi, una delle voci più avvincenti della musica contemporanea italiana e il collettivo californiano Drumetrics, presenza costante nei dischi dei C’Mon Tigre.

Definiti una “una meravigliosa rarità per la musica italiana” da Rolling Stone, in un’intervista al magazine hanno raccontato il loro approccio a favore di un sound unico e originale: “È probabilmente vero che ormai in musica è stato detto tutto, per cui quando ci accostiamo a un genere lo facciamo con molta cautela. Ci può essere un atteggiamento molto rispettoso, o al contrario un approccio iconoclasta. L’importante è evitare di fare una replica pura e semplice dei modelli pre-esistenti quanto piuttosto trovare il modo di interpretarli in modo personale. Non bisogna quindi pensare che si entra a far parte di quel genere, ma che lo si frequenta dando un proprio contributo.”

Una musica che fonde tempi e luoghi, continenti ed epoche. Un progetto in continua evoluzione, che grazie al forte immaginario cinematografico e visivo e alle collaborazioni con illustratori e fotografi, si è guadagnato il plauso della critica ed un sempre maggiore seguito internazionale

Venerdì 12 luglio h 21.20 – Teatro al Castello “Tito Gobbi”, Bassano del Grappa

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Remondini

Informazioni e prenotazioni: biglietteria 0424.524214 – www.operaestate.it

