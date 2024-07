Asiago: Tiger Dixie Band in concerto all’Osservatorio Astrofisico

Domenica 21 luglio alle 21 Tiger Dixie Band in concerto con “Portrait of Duke Ellington” all’Osservatorio Astrofisico di Asiago.

Sotto la volta stellata asiaghese, domenica 21 luglio alle ore 21 musica e scienza si intrecciano nel parco dell’Osservatorio Astrofisico di Asiago (via Osservatorio Astronomico, 8 – Asiago) che ospiterà, con entrata libera e prenotazione obbligatoria, il concerto jazz della TIGER DIXIE BAND “Portrait of Duke Ellington” organizzato dal Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova in collaborazione con il Comune di Asiago e l’associazione Miles.

Prima dell’evento gli astronomi apriranno l’osservatorio alla cittadinanza e sarà possibile visitare il telescopio “Galileo”.

TIGER DIXIE BAND

“Portrait of Duke Ellington”

Duke Ellington è senza ombra di dubbio una delle figure chiave nella storia dell’arte del ventesimo secolo; egli non appartiene infatti solo al mondo del Jazz, ambito nel quale la sua opera si è sviluppata, ma si muove ed ha influenzato linguaggi e idee nei più disparati contesti legati alla creatività ed alla comunicazione, non necessariamente verbale. In un periodo storico – tra la fine degli anni venti e l’inizio degli anni trenta – in cui il Jazz era ghettizzato e considerato “musica razziale” – Ellington, con la sua piccola orchestra, si esibiva nei locali suonando una musica che si distingueva nettamente da quella dei suoi contemporanei, bianchi o neri che fossero.

La Tiger Dixie Band si dedica sistematicamente al recupero del Jazz degli “anni ruggenti”, proponendolo con un approccio interpretativo originale ed attuale.

Le atmosfere tipiche del New Orleans e del Chicago Style, del Charleston e del Ragtime, sono filologicamente rispettate nel timbro e nello spirito (anche per via dell’utilizzo di alcuni strumenti originali dell’epoca). Ma il sound è comunque filtrato attraverso le esperienze musicali più moderne dei singoli membri della Band che, fondendosi sui vari piani dell’esecuzione, dall’arrangiamento all’improvvisazione, evitano un risultato di carattere revivalistico esaltando invece la volontà di rendere evidente quanto questo genere musicale non sia invecchiato più dello Swing o del Bebop.

La band è composta da:

Stefano Menato, clarinetto

Paolo Trettel, tromba

Fiorenzo Zeni, sax tenore

Luigi Grata, trombone

Andrea Boschetti, banjo,

Roberto Gorgazzini, piano

Roberto Dellantonio, sax basso

Daniele Patton, batteria

Special guest: Francesca Bertazzo Hart, voce

Il telescopio Galileo

«L’Osservatorio Astrofisico di Asiago fu inaugurato nel 1942, frutto della brillante intuizione del Rettore Anti e del direttore dell’Osservatorio di Padova Silva su di un brillante progetto dell’architetto Daniele Calabi. Il telescopio Galileo Galilei, ivi collocato, era il più grande telescopio europeo» spiega Flavio Seno, Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova. «Dopo la fine della guerra con questo strumento sono state fatte importanti osservazioni principalmente nel campo delle stelle variabili, delle stelle novae, delle supernovae e delle galassie, realizzando un ricco archivio di dati.

Negli ultimi anni, pur rimanendo un notevole strumento di ricerca e di didattica il telescopio è la struttura dell’Osservatorio sono stati utilizzati per una intensa e apprezzatissima attività di divulgazione. In questa ottica» continua il Direttore Seno «lo scorso anno si è pensato ad un connubio scientifico-musicale che coniugasse la visita all’Osservatorio con un concerto jazz sui prati dello stesso.

Il successo è stato enorme. Oltre 400 persone sono salite al Pennar per la visita guidata e per rimanere fino a tarda notte ad apprezzare la musica coinvolgente».

Roberto Rigoni Stern

Il Sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern dichiara:

“Dopo il successo dello scorso anno siamo onorati di poter collaborare anche quest’anno con il Dipartimento di Fisica ed Astronomia dell’Università di Padova ed organizzare un’altra serata all’insegna della musica con il concerto jazz della Tiger Dixie Band e della cultura proponendo visite guidate all’interno dell’Osservatorio, importante polo culturale del nostro territorio”.

Informazioni logistiche per la serata:

Il concerto così come le visite guidate all’osservatorio, sono gratuite ma la prenotazione è obbligatoria, allo IAT di Asiago (tel. 0424 462221) info@asiago.to

Si può arrivare all’Osservatorio solo a piedi o con bus navetta. Possono accedere solo i mezzi autorizzati. Non è possibile parcheggiare lungo Via dell’Osservatorio.

Servizio navetta con pullman da 40 posti dal Piazzale della Stazione all’Osservatorio con partenze:

Ore 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 con ritorno di 4 corse a ciclo continuo dalle 22:30.

Nell’ambito dell’evento verranno organizzate delle visite guidate all’Osservatorio con prenotazione presso lo IAT con i seguenti orari: 18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15

All’interno dello spazio dell’Osservatorio sarà presente un punto ristoro attrezzato.

In caso di pioggia il concerto si terrà al Teatro Millepini e saranno sospese le visite all’Osservatorio. Link “Mood Indigo” (D. Ellington) https://www.youtube.com/watch?v=e_XTc4T0pUg