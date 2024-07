Asiago: manifestazioni ed eventi dal 29 luglio al 4 agosto 2024

Mostra “Premio Brazzale Eccellenti Pittori – Mostra Gran Turismo”

Museo “Le Carceri”

Apertura: (6 luglio inaugurazione) dal 7 luglio tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Visite guidate alla mostra e laboratori didattici (per bambini dai 5 ai 15 anni) a cura dell’Operatrice Museale Lucia Spolverini.

Giancarlo Stella e l’Altopiano

Mostra “Viaggio tra le opere inedite”

Presso Boutique Stella e Hotel Paradiso di Asiago

Apertura: tutti i giorni di luglio, agosto e settembre dalle 15.00 alle 17.30.

A cura di Giancarlo Stella

Da domenica 28 luglio a venerdì 2 agosto

Ore 17.30 Piazza Duomo

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno presso il Teatro Millepini.

Tutti i giorni – Giro panoramico in pulmino

A cura di Happy Siben. Tour panoramico di 2 ore con brevi soste, alla scoperta dei più bei panorami e della stroia dell’Altopiano. Da 15€ a persona. Tariffe variabili in base al numero di partecipanti. Per info e prenotazioni 0424/463798.

Lunedì 29 luglio

Ore 5.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Animali all’alba, Kaberlaba” – escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 9.00 Parco Millepini

Yoga – Respiro e Meditazione. Ritrova il benessere con l’energia dello yoga, la forza del respiro e il potere della meditazione. Aperto a tutti con offerta. Info e prenotazioni: 3386264851 (Gigliola Fracaro)

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“La valigia del naturalista” – laboratorio naturalistico creativo (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Duomo San Matteo Asiago

Concerto d’organo “Stylus Phantasticus”. La musica organistica di J.S. Bach. Organista Stefano Molardi. L’evento rientra nel Festival di Musica Sacra “I pilastri della musica sacra nella tradizione europea”

Escursione accompagnata – Sui luoghi della Grande Guerra

Escursione a cura di Happy Siben. Adulti e bambini sopra i 5 anni: 15€ – bambini 0/5 anni n.c. 8€. Per info e prenotazioni: 0424/463798

Catartica – Tra origine e mutamento

Dal 30 luglio all’11 agosto

Sala delle Maschere (c/o Unione Montana Asiago)

Apertura:9.30-12.30 – 15.30-19.30; sabato 10 agosto aperto fino alle 22.00

A cura di Francesca Chiesa

Martedì 30 luglio

Ore 9.00 Rifugio Campomulo

Escursione “M. Longara e la Val di Nos”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Alla scoperta dell’Altopiano” – escursione con il naturalista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Amico riccio” – laboratorio creativo (età 5+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Duomo San Matteo

Polifonia sacra contemporanea “L’anno liturgico nella polifonia contemporanea”. I cantori di San Tomio diretti da Nicola Sella. L’evento rientra nel Festival di Musica Sacra “I pilastri della musica sacra nella tradizione europea”

Attività accompagnata – Mountain bike o e-bike*

Attività a cura di Happy Siben. Adulti dai 10 anni compiuti 25€ – bambini 5/10 n.c. 15€ – bambini 0/5 anni n.c. GRATIS. *e-bike con supplemento. Per info e prenotazioni 0424/463798

Mercoledì 31 luglio

Ore 8.45 parcheggio nord Melette

Escursione “Lungo AVGG. Il Monte Fior”. In collaborazione con l’Associazione Amici della Storia di Foza. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Pic-trek-nic Buse Cariola” – escursione con pranzo in malga/rifugio o pic nic autonomo. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Echi e riflessi…parole e immagini in libera espressione” – laboratorio di libera espressione artistica (età 12+ e adulti). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 18.00 Parco Millepini

Yoga – Respiro e Meditazione. Ritrova il benessere con l’energia dello yoga, la forza del respiro e il potere della meditazione. Aperto a tutti con offerta. Info e prenotazioni: 3386264851 (Gigliola Fracaro)

Ore 18.30 parcheggio nord Melette

Escursione “Al Calar della sera dal Monte Longara”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Visita accompagnata – Esperienze in biofattoria.

Visita a cura di Happy Siben. Cibo biologico, benessere animale e bosco didattico. Attività di circa 3 ore . Adulti e bambini dai 10 anni compiuti 15€ – bambini 5/10 anni n.c. 10€ – bambini 0/5 anni n.c. GRATIS. Per info e prenotazioni: 0424/463798

Escursione accompagnata – Gita in malga e pranzo tipico

Escursione a cura di Happy Siben. Passeggiata naturalistica in uno dei più bei ambienti dell’Altopiano alla scoperta di funghi e marmotte con pranzo in malga e visita alla casara. Adulti e bambini dai 10 anni compiuti 35€ – bambini 5/10 anni n.c. 25€ – bambini 0/5 anni n.c. A CONSUMO. Per info e prenotazioni: 0424/463798

Giovedì 1 agosto

Ore 9.00 Parco Millepini

Yoga – Respiro e Meditazione. Ritrova il benessere con l’energia dello yoga, la forza del respiro e il potere della meditazione. Aperto a tutti con offerta. Info e prenotazioni: 3386264851 (Gigliola Fracaro)

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Chiare Fresche Dolci Acque” – laboratorio in natura (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Giovedì 1 agosto

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico del Pennar

“Astrotombola” – Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni). Si giocherà una tombola a tema astronomico durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate ai numeri estratti. Anche i premi saranno a carattere astronomico! Alla fine della visita verrà lanciato un piccolo razzo a bicarbonato e aceto. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto maggiorenne. Biglietto ridotto per tutti: 5€. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“I segreti del bosco antico” – escursione antichi mestieri con il guardiaboschi. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.30 Sala Consiliare Asiago

Aperitivo con l’autore Prof. Massimo Galli e presentazione del libro “Banale influenza?”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto.

Visita accompagnata – Esperienze in biofattoria.

Visita a cura di Happy Siben. Cibo biologico, benessere animale e bosco didattico. Attività di circa 3 ore . Adulti e bambini dai 10 anni compiuti 15€ – bambini 5/10 anni n.c. 10€ – bambini 0/5 anni n.c. GRATIS. Per info e prenotazioni: 0424/463798

Escursione accompagnata – Gita in malga e pranzo tipico

Escursione a cura di Happy Siben. Passeggiata naturalistica in uno dei più bei ambienti dell’Altopiano alla scoperta di funghi e marmotte con pranzo in malga e visita alla casara. Adulti e bambini dai 10 anni compiuti 35€ – bambini 5/10 anni n.c. 25€ – bambini 0/5 anni n.c. A CONSUMO. Per info e prenotazioni: 0424/463798

Venerdì 2 agosto

Ore 10.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Gli gnomi e altre magiche creature del bosco” – racconto e laboratorio artistico creativo (erà 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Andar per erbe e fiori…Erboristeria selvatica e salvatica!” – visita escursione alla fattoria apistica. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 18.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Animali al tramonto, Cima Ekar” – escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 20.30 Museo dell’Acqua

“Storie e leggende dei luoghi d’acqua” – Storie di anguane, draghi d’acqua e fantastiche creature dell’immaginario popolare. Interessanti storie da raccontare tra le sale del museo ed i luoghi esterni. Età minima 7 anni. Costo €6,00 intero e €4,00 ridotto. Info e prenotazioni: http://www.museodellacqua7comuni.it/prenotazioni-visite-guidate

Attività accompagnata – Orienteering

Attività a cura di Happy Siben. Una caccia al tesoro tra i boschi con la bussola e carta topografica per imparare ad orientarsi. Adulti e bambini dai 10 anni compiuti 15€ – bambini 5/10 anni n.c. 10€ – bambini 0/5 anni n.c. GRATIS. Per info e prenotazioni 0424/463798

Sabato 3 agosto

Giardini Piazza Carli

Esposizione fotografica a cura Club Fotografico Altopiano 7 Comuni.

Ore 7.00 presso Agriturismo Gruuntaal

Morning Yoga a cura di Chandra Yoga. Prenotazione entro le 18.00 del giorno precedente al 333-9235908.

Ore 8.45 parcheggio via XIX Maggio (Camporovere)

Escursione “Da <<Ferrozzo>> a Cima XII – L’evoluzione di un nome dal Cimbro all’italiano”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 9.30 Museo dell’Acqua

“Non è tutto alla luce del sole”. Escursione in ambiente. Costo €10,00 intero e €7,00 ridotto. Info e prenotazioni: http://www.museodellacqua7comuni.it/prenotazioni-visite-guidate.

Ore 9.30 presso Via Millepini 1

Corsi di formazione per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali – ABC dei social network. Per info e iscrizioni: www.pallades.it – 0424/519170 – info@pallades.it

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Profumo di lavanda e color di fragola…alla Biofattoria!” – visita con attività per tutta la famiglia. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Emozioni d’albero…esperienza per famiglie” – passeggiata con laboratorio creativo (età 4+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Duomo San Matteo

Concerto del Coro Asiago. Ingresso libero

Domenica 4 agosto

Giardini Piazza Carli

Esposizione artistica dell’associazione Blu Cobalto.

Ore 9.30 Via Busa, 106

Visita all’orto delle piante coltivate, medicinali e aromatiche con Antonio Cantele. Iscrizioni allo 0424-463346.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Sulle tracce degli Inglesi – Barenthal” – escursione storico naturalistica. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Piazza Duomo

Aperitivo con l’autore Catena Fiorella Galeano e presentazione del libro “Granita e baguette. Una notte d’amore a Parigi al sapore di Sicilia”. In collaborazione con la libreria Giunti al Punto. In caso di mal tempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini.

Ore 20.30 Chiesa di San Rocco

Musica e danza contemporanea – Giovani Musicisti Altopianesi. Ingresso libero

