Asiago: manifestazioni ed eventi dal 22 al 28 luglio 2024

Mostra “Premio Brazzale Eccellenti Pittori – Mostra Gran Turismo”

Museo “Le Carceri”

Apertura: (6 luglio inaugurazione) dal 7 luglio tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Visite guidate alla mostra e laboratori didattici (per bambini dai 5 ai 15 anni) a cura dell’Operatrice Museale Lucia Spolverini.

Giancarlo Stella e l’Altopiano

Mostra “Viaggio tra le opere inedite”

Presso Boutique Stella e Hotel Paradiso

Apertura: tutti i giorni di luglio, agosto e settembre dalle 15.00 alle 17.30.

A cura di Giancarlo Stella

Tutti i giorni – Giro panoramico in pulmino

A cura di Happy Siben. Tour panoramico di 2 ore con brevi soste, alla scoperta dei più bei panorami e della stroia dell’Altopiano. Da 15€ a persona. Tariffe variabili in base al numero di partecipanti. Per info e prenotazioni 0424/463798.

Lunedì 22 luglio

Ore 9.00 Parco Millepini

Yoga – Respiro e Meditazione. Ritrova il benessere con l’energia dello yoga, la forza del respiro e il potere della meditazione. Aperto a tutti con offerta. Info e prenotazioni: 3386264851 (Gigliola Fracaro)

Ore 9.30 Ingresso Golf Club

“Bagno di foresta: il respiro del bosco“. A cura di Chandra Yoga. Prenotazioni entro le 18.00 del giorno precedente al 333-9235908

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Un piccolo scolitide chiamato bostrico” – escursione con il forestale. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Piazza Duomo

Donne in movimento: Empowerment Femminile e Innovazione contro la Violenza. In caso di maltempo l’evento si terrà in Sala Consiliare.

Ore 18.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Animali al tramonto” – escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Escursione accompagnata – Sui luoghi della Grande Guerra

Escursione a cura di Happy Siben. Adulti e bambini sopra i 5 anni: 15€ – bambini 0/5 anni n.c. 8€. Per info e prenotazioni: 0424/463798

Martedì 23 luglio

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Alla scoperta dell’Altopiano, Puffele e Montagna Nova” – escursione con il naturalista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Equilibri in natura” – laboratorio di circo (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.15 Biblioteca Civica

La biblioteca dei piccoli. Letture ad alta voce e laboratorio per bambini 3-6 anni. Per informazioni e prenotazione obbligatoria contattare la Biblioteca Civica allo 0424600270 oppure biblioteca@comune.asiago.vi.it.

Ore 17.30 Sala Consiliare

Incontro letterario e presentazione del libro “Tornerò a volare” di Mariafulvia Matteazzi Alberti. Dialoga con l’autrice Paola Beggio, Presidente della sezione AIDO provinciale di Vicenza. Ingresso libero.

Ore 21.00 Sagrato del Duomo San Matteo

“La Cenerentola” di Rossini cast e orchestra Varna International diretti dal Maestro Gregory Buchalter

Attività accompagnata – Mountain bike o e-bike*

Attività a cura di Happy Siben. Adulti dai 10 anni compiuti 25€ – bambini 5/10 n.c. 15€ – bambini 0/5 anni n.c. GRATIS. *e-bike con supplemento. Per info e prenotazioni 0424/463798

Mercoledì 24 luglio

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Immersioni in foresta” – escursione emozionale per tutta la famiglia. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Sala Consiliare

Incontro letterario e presentazione del libro “Corte Polacca” di Sebartiano Giorgi. Relatore Alessandro Baldacci. Ingresso libero.

Ore 18.00 Parco Millepini

Yoga – Respiro e Meditazione. Ritrova il benessere con l’energia dello yoga, la forza del respiro e il potere della meditazione. Aperto a tutti con offerta. Info e prenotazioni: 3386264851 (Gigliola Fracaro)

Ore 20.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“I segreti degli animali notturni” – laboratorio e giochi al museo (età 7+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Sagrato del Duomo San Matteo

DON GIOVANNI di W.A. Mozart cast e orchestra Varna International diretti dal Maestro Gregory Buchalter

Visita accompagnata – Esperienze in biofattoria.

Visita a cura di Happy Siben. Cibo biologico, benessere animale e bosco didattico. Attività di circa 3 ore . Adulti e bambini dai 10 anni compiuti 15€ – bambini 5/10 anni n.c. 10€ – bambini 0/5 anni n.c. GRATIS. Per info e prenotazioni: 0424/463798

Escursione accompagnata – Gita in malga e pranzo tipico

Escursione a cura di Happy Siben. Passeggiata naturalistica in uno dei più bei ambienti dell’Altopiano alla scoperta di funghi e marmotte con pranzo in malga e visita alla casara. Adulti e bambini dai 10 anni compiuti 35€ – bambini 5/10 anni n.c. 25€ – bambini 0/5 anni n.c. A CONSUMO. Per info e prenotazioni: 0424/463798

Premio Campiello

Giovedì 25 luglio

Ore 17.30 Piazza Duomo

Premio Campiello – Incontro con i 5 finalisti:

– Antonio Franchini con “Il fuoco che ti porti dentro”

– Federica Manzon con “Alma”

– Michele Mari con “Locus desperatus”

– Vanni Santoni con “Dilaga ovunque”

– Emanuele Trevi con “La casa del mago”

In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Teatro Millepini.

Giovedì 25 luglio

Ore 9.00 Parco Millepini

Yoga – Respiro e Meditazione. Ritrova il benessere con l’energia dello yoga, la forza del respiro e il potere della meditazione. Aperto a tutti con offerta. Info e prenotazioni: 3386264851 (Gigliola Fracaro)

Ore 9.00 Rifugio Valmaron

Escursione “La Piana di Marcesina, gioiello naturalistico sull’Altopiano di Asiago 7 Comuni”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Caccia alla traccia” – laboratorio in natura (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“In foresta con il boscaiolo” – escursione e dimostrazione antichi mestieri. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Visita accompagnata – Esperienze in biofattoria.

Visita a cura di Happy Siben. Cibo biologico, benessere animale e bosco didattico. Attività di circa 3 ore . Adulti e bambini dai 10 anni compiuti 15€ – bambini 5/10 anni n.c. 10€ – bambini 0/5 anni n.c. GRATIS. Per info e prenotazioni: 0424/463798

Escursione accompagnata – Gita in malga e pranzo tipico

Escursione a cura di Happy Siben. Passeggiata naturalistica in uno dei più bei ambienti dell’Altopiano alla scoperta di funghi e marmotte con pranzo in malga e visita alla casara. Adulti e bambini dai 10 anni compiuti 35€ – bambini 5/10 anni n.c. 25€ – bambini 0/5 anni n.c. A CONSUMO. Per info e prenotazioni: 0424/463798

Venerdì 26 luglio

Ore 5.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Animali all’alba” – escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 8.45 parcheggio nord Melette

Escursione “Monte Ortigara sulle orme degli Alpini”. In collaborazione con il museo Siben Alte Komoine. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 10.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Il pianeta Terra” – racconto e laboratorio artistico/creativo (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico del Pennar

“Astrotombola” – Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni). Si giocherà una tombola a tema astronomico durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate ai numeri estratti. Anche i premi saranno a carattere astronomico! Alla fine della visita verrà lanciato un piccolo razzo a bicarbonato e aceto. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto maggiorenne. Biglietto ridotto per tutti: 5€. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“APIamoci, Alveari & C.” – visita escursione alla fattoria apistica. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Piazza Duomo

Aperitivo con l’autore Daniel Lumera e presentazione del libro “Come se tutto fosse un miracolo”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Teatro Millepini.

Ore 20.30 Museo dell’Acqua

Serata divulgativa “Grotte e inquinamento”. Ingresso con offerta libera.

Ore 21.00 Sagrato del Duomo San Matteo

LA CENERENTOLA di Rossini cast e orchestra Varna International diretti dal Maestro Gregory Buchalter

Ore 21.30 Centro Storico

Asiago By White – Le notti bianche di Asiago. Intrattenimento musicale ed eventi itineranti nelle piazze e vie del centro storico. Negozi aperti.

Attività accompagnata – Orienteering

Attività a cura di Happy Siben. Una caccia al tesoro tra i boschi con la bussola e carta topografica per imparare ad orientarsi. Adulti e bambini dai 10 anni compiuti 15€ – bambini 5/10 anni n.c. 10€ – bambini 0/5 anni n.c. GRATIS. Per info e prenotazioni 0424/463798

Sabato 27 luglio

Giardini di Piazza Carli

Slegar Maarket

Ore 5.40 presso Chalet Europa

Sunrise Yoga a cura di Chandra Yoga con Anna Grigiante. Prenotazione entro le 18.00 del giorno precedente al 333-9235908.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Profumo di lavanda e color di fragola…alla Biofattoria!” – visita con attività per tutta la famiglia. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 10.00 Osservatorio Astrofisico del Pennar

Astrorazzi – Ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno costruire il proprio razzo dotato di endoreattore a propellente solido e lanciarlo in sicurezza; in collaborazione con l’Associazione BT Research. Per prenotazione: associazione@bt-research.com (l’evento verrà confermato 2 giorni prima in base alle condizioni meteo).

Ore 11.00 Osservatorio Astrofisico del Pennar

“Sole e la sua sfera d’influenza:gli effetti della nostra stella sui corpi celesti del Sistema Solare” – Osservazione di macchie e protuberanze solari coi telescopi solari della Cupola Multimediale (in caso di cielo sereno), lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico del Pennar

Astrorazzi – Ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno costruire il proprio razzo dotato di endoreattore a propellente solido e lanciarlo in sicurezza; in collaborazione con l’Associazione BT Research. Per prenotazione: associazione@bt-research.com (l’evento verrà confermato 2 giorni prima in base alle condizioni meteo).

Ore 15.00 Museo dell’Acqua

Sulle tracce dell’acqua: escursione e caccia al tesoro. Escursione e caccia al tesoro di gruppo alla ricerca di tracce e segni di presenza dell’acqua tra la città di roccia e i luoghi nei pressi del museo, merenda in compagnia ed esperienza nella Kinderloch, la grotta didattica del museo! Per bambini dai 6 agli 11 anni. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del museo. Costo €8,00. Info e prenotazioni: http://www.museodellacqua7comuni.it/prenotazioni-visite-guidate.

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“A passo d’asino tra boschi, prati e contrade” – escursione someggiata per tutta la famiglia. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Piazza Duomo

Aperitivo con l’autore Enrico Galiano e presentazione del libro “Una vita non basta”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro Millepini.

Ore 19.00 Rifugio Campomulo

Escursione “Tramonto sull’Altopiano di Asiago”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 21.00 Sagrato del Duomo San Matteo

DON GIOVANNI di W.A. Mozart cast e orchestra Varna International diretti dal Maestro Gregory Buchalter

Ore 21.00 Teatro Millepini

“Una Montagna un amico” – serata con l’alpinista-cineoperatore Davide Chiesa. Ingresso libero.

Da domenica 28 luglio a venerdì 2 agosto

Ore 17.30 Piazza Duomo

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno presso il Teatro Millepini.

SCARICA QUI IL PROGRAMMA

Domenica 28 luglio

Ore 9.30 presso parcheggio Baita Val Maddarello

“Andar per erbe”. Escursione guidata con Antonio e Lisa Cantele alla scoperta delle erbe aromatiche e medicinali del territorio. Iscrizioni allo 0424-463346.

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“TUTTI IN MALGA, latte, mucche e formaggio” – esperienza rurale per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 18.30 Forte Interrotto

Seconda edizione estiva di “Internal Flight Experience”: pratica di yoga accompagnata dal suono dell’handpan. A cura di Chandra Yoga. Prenotazione entro le 18.00 del giorno precedente al 333-9235908.

Ore 21.00 Duomo San Matteo

Polifonia classica: “Pulchra ut Luna”. Ritratti di Maria donna e Madonna. Ensemble vocale “Fabercantus”. L’evento rientra nel Festival di Musica Sacra “I pilastri della musica sacra nella tradizione europea”

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico del Pennar

Comete – Osservazione e analisi spettroscopica della cometa C/2021 S3 (PANSTARRS) col telescopio Galileo (da remoto e in caso di cielo sereno). Lezione sulle comete. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Fonte Ufficio Turistico Asiago

Info periodo precedente