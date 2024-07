Asiago: manifestazioni ed eventi dal 15 al 21 luglio 2024

Mostra “Premio Brazzale Eccellenti Pittori – Mostra Gran Turismo”

Museo “Le Carceri”

Apertura: (6 luglio inaugurazione) dal 7 luglio tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Visite guidate alla mostra e laboratori didattici (per bambini dai 5 ai 15 anni) a cura dell’Operatrice Museale Lucia Spolverini.

Mostra Filatelica Numismatica

Sala della Reggenza

Mostra filatelica del Circolo Filatelico Numismatico Sette Comuni correlata al “Premio Asiago Internazionale d’Arte Filatelica”.

Annulli Speciali Premio Internazionale Asiago, Annuale raduno Alpini Ortigara, Cristoforo Colombo; collezioni di: Martini Roberto e Badin Giuseppe.

Orario di apertura: Tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 19.00; sabato e domenica anche dalle 9.30 alle 12.30

Tutti i giorni – Giro panoramico in pulmino

A cura di Happy Siben. Tour panoramico di 2 ore con brevi soste, alla scoperta dei più bei panorami e della stroia dell’Altopiano. Da 15€ a persona. Tariffe variabili in base al numero di partecipanti. Per info e prenotazioni 0424/463798.

Lunedì 15 luglio

Ore 5.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Animali all’alba, Cima Ekar” – escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 9.00 Parco Millepini

Yoga – Respiro e Meditazione. Ritrova il benessere con l’energia dello yoga, la forza del respiro e il potere della meditazione. Aperto a tutti con offerta. Info e prenotazioni: 3386264851 (Gigliola Fracaro)

Ore 9.00

Escursione “Tour E-Bike”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 17.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Detective per natura, pronti per l’avventura?” – laboratorio-gioco in natura (età 5+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Duomo San Matteo

Requiem di Verdi con Varna International. Eseguita dai solisti della Metropolitan Opera, diretti dal Maestro Gregory Buchalter, coro Pueri Cantores del Veneto diretti dal Maestro Roberto Fioretto. L’evento rientra nel Festival di Musica Sacra “I pilastri della musica sacra nella tradizione europea”

Escursione accompagnata – Sui luoghi della Grande Guerra

Escursione a cura di Happy Siben. Adulti e bambini sopra i 5 anni: 15€ – bambini 0/5 anni n.c. 8€. Per info e prenotazioni: 0424/463798

Martedì 16 luglio

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Alla scoperta dell’Altopiano, Fassa” – escursione con il naturalista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Equilibri in Natura” – laboratorio di circo (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Sala Consiliare

Incontro letterario con Andrea Vollman e presentazione del libro “Linea Marginale”. Ingresso libero.

Ore 21.00 Teatro Millepini

Broadway Revue “Rassegna di Broadway dai classici degli anni d’oro ai musica dei giorni nostri” eseguiti dai cantanti di Varna International

Attività accompagnata – Mountain bike o e-bike*

Attività a cura di Happy Siben. Adulti dai 10 anni compiuti 25€ – bambini 5/10 n.c. 15€ – bambini 0/5 anni n.c. GRATIS. *e-bike con supplemento. Per info e prenotazioni 0424/463798

Mercoledì 17 luglio

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Pic-trek-nic Biancoia” – escursione con pranzo in malga/rifugio o pic nic autonomo. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 18.00 Parco Millepini

Yoga – Respiro e Meditazione. Ritrova il benessere con l’energia dello yoga, la forza del respiro e il potere della meditazione. Aperto a tutti con offerta. Info e prenotazioni: 3386264851 (Gigliola Fracaro)

Visita accompagnata – Esperienze in biofattoria.

Visita a cura di Happy Siben. Cibo biologico, benessere animale e bosco didattico. Attività di circa 3 ore . Adulti e bambini dai 10 anni compiuti 15€ – bambini 5/10 anni n.c. 10€ – bambini 0/5 anni n.c. GRATIS. Per info e prenotazioni: 0424/463798

Escursione accompagnata – Gita in malga e pranzo tipico

Escursione a cura di Happy Siben. Passeggiata naturalistica in uno dei più bei ambienti dell’Altopiano alla scoperta di funghi e marmotte con pranzo in malga e visita alla casara. Adulti e bambini dai 10 anni compiuti 35€ – bambini 5/10 anni n.c. 25€ – bambini 0/5 anni n.c. A CONSUMO. Per info e prenotazioni: 0424/463798

Giovedì 18 luglio

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Orienteering in malga” – laboratorio in natura (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 9.00 Parco Millepini

Yoga – Respiro e Meditazione. Ritrova il benessere con l’energia dello yoga, la forza del respiro e il potere della meditazione. Aperto a tutti con offerta. Info e prenotazioni: 3386264851 (Gigliola Fracaro)

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“I segreti del bosco antico” – escursione antichi mestieri con il guardiaboschi. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Sala Consiliare

Incontro letterario con Cristina Lora e presentazione del libro “Figli di un unico blu”. Dialogherà con l’autrice la Prof.ssa Annalisa Castagna. Ingresso libero.

Ore 18.30 Piazza Duomo

Premiazioni Trofeo Don Bosco

Visita accompagnata – Esperienze in biofattoria.

Visita a cura di Happy Siben. Cibo biologico, benessere animale e bosco didattico. Attività di circa 3 ore . Adulti e bambini dai 10 anni compiuti 15€ – bambini 5/10 anni n.c. 10€ – bambini 0/5 anni n.c. GRATIS. Per info e prenotazioni: 0424/463798

Escursione accompagnata – Gita in malga e pranzo tipico

Escursione a cura di Happy Siben. Passeggiata naturalistica in uno dei più bei ambienti dell’Altopiano alla scoperta di funghi e marmotte con pranzo in malga e visita alla casara. Adulti e bambini dai 10 anni compiuti 35€ – bambini 5/10 anni n.c. 25€ – bambini 0/5 anni n.c. A CONSUMO. Per info e prenotazioni: 0424/463798

Venerdì 19 luglio

Ore 10.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Il ciclo della vita” – racconto e laboratorio artistico/creativo (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Andar per erbe e fiori…Erboristeria selvatica e salvatica” – visita escursione alla fattoria apistica. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Piazza Duomo

Aperitivo con l’autore Antonio Di Bella e presentazione del libro “L’impero in bilico”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’evento si terrà in Sala Consiliare.

Ore 18.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Animali al tramonto, Kaberlaba” – escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 20.30 Museo dell’Acqua

Serata divulgativa “Storia dell’esplorazione ipogea – grotte e fiumi sotterranei”. Ingresso con offerta libera.

Ore 21.30 Centro Storico

Asiago By White – Le notti bianche di Asiago. Intrattenimento musicale ed eventi itineranti nelle piazze e vie del centro storico. Negozi aperti.

Attività accompagnata – Orienteering

Attività a cura di Happy Siben. Una caccia al tesoro tra i boschi con la bussola e carta topografica per imparare ad orientarsi. Adulti e bambini dai 10 anni compiuti 15€ – bambini 5/10 anni n.c. 10€ – bambini 0/5 anni n.c. GRATIS. Per info e prenotazioni 0424/463798

Sabato 20 luglio

Ore 9.00 Museo dell’Acqua

Visita guidata al museo dell’Acqua e al sentiero didattico per adulti e ragazzi dai 9 anni in su. Costo: intero €10,00 e ridotto €7,00. Info e prenotazioni: http://www.museodellacqua7comuni.it/prenotazioni-visite-guidate

Ore 9.30 presso Via Millepini 1

Corsi di formazione per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali – ABC del Computer. Per info e iscrizioni: www.pallades.it – 0424/519170 – info@pallades.it

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Profumo di lavanda e color di fragola…alla Biofattoria!” – visita con attività per tutta la famiglia. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.30 Sala Consiliare

“Versi obliqui” – incontro di poesia ideato da Margherita Perrelli. Ingresso libero.

Ore 21.00 Duomo San Matteo

Canto Gregoriano “Mihi Vivere Christus est. Paolo e il mistero di Cristo nel Canto Gregoriano”. Cantori gregoriani diretti dal Maestro Fulvio Rampi. L’evento rientra nel Festival di Musica Sacra “I pilastri della musica sacra nella tradizione europea”

Ore 21.00 Teatro Millepini

Col Nostro Canto Andiam… XXVIII Rassegna di canto popolare con il Coro Asiago e il Coro Stella Alpina di Verona. Ingresso: 7€. Info e prenotazioni: IAT Asiago 0424462221 o info@asiago.to

54° Premio Internazionale di Arte Filatelica “Città di Asiago”

Domenica 21 luglio

Ore 11.00 Sala Consiliare

Il premio internazionale di Arte Filatelica verrà consegnato ai rappresentanti diplomatici delle Nazioni. A cura delle Amministrazioni Postali d’Italia e della Repubblica di San Marino.

Domenica 21 luglio

Via Jacopo Scajaro e Via Trento Trieste

Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Il Bosco Testimone” – escursione naturalistica per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.00 Forte Interrotto

Visioni di Danza Festival con la Compagnia EgriBiancoDanza Secret Dance, coreografie di Raphael Bianco, Compagnia Borderlinedanza Sustriak, coreografie di Claudio Malangone. Info e prenotazioni www.visionididanza.org, visionididanza@gmail.com oppure 3931048528/3384284770. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Teatro Millepini. Ingresso €5,00.

Ore 17.30 Piazza Duomo

Aperitivo con l’autore Candida Livatino e presentazione del libro “Grafologia e criminologia. Killer e vittime analizzati attraverso la loro scrittura”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’evento si terrà in Sala Consiliare.

Ore 18.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Melodie in malga, con Ezio Squinz e Giovanni Kesich” – escursione, concerto e spuntino contadino. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico

Musica sotto le stelle – “Portrait of Duke Ellington” con Tiger Dixie Band. Concerto jazz all’aperto. Info e prenotazione (obbligatoria) presso lo IAT Asiago 0424462221 o info@asiago.to. In caso di mal tempo il concerto si terrà al Teatro Millepini.

Fonte Ufficio Turistico Asiago

Info periodo precedente