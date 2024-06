Asiago Live: la grande musica italiana e la comicità

Ad agosto attesi Piero Pelù, Andrea Pucci, Francesco Renga & Nek ed ALFA – Asiago Live – Gran finale con Tony Hadley, ex-frontman degli Spandau Ballet

riparte dalla grande musica italiana e dalla comicità. La nuova edizione, in programma nel cuore del mese di agosto, vede infatti in scena sul palco della centralissima Piazza Carli Piero Pelù (9 agosto), Andrea Pucci (10 agosto), Francesco Renga e Nek (12 agosto), ALFA (13 agosto) e Tony Hadley (14 agosto), oltre che una serata tutta da ballare ad ingresso gratuito (“It’s 90 Time XXL”, 11 agosto). Sono gli eventi della rassegna promossa da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Asiago: un cartellone che, come da tradizione, abbraccia diversi generi musicali e spettacoli.

Roberto Rigoni Stern

“Siamo orgogliosi di presentare questa nuova edizione della rassegna – dichiara il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern – Fin dall’inizio abbiamo creduto in un format che contemplasse diversi generi di spettacolo e che venisse incontro ad un pubblico eterogeneo quale è l’offerta turistica dell’Altopiano. Oggi Asiago Live è un appuntamento irrinunciabile dell’estate che attira numerosi turisti e visitatori. Oltre alle bellezze naturalistiche del territorio, quindi, la città continua ad offrire una programmazione qualificata che negli anni ha ospitato importanti nomi della scena italiana e, da quest’anno anno, anche internazionale, con la presenza di Tony Hadley. La collaborazione con DuePunti Eventi, non solo per Asiago Live, è stata sempre di successo e in crescita. Non ci resta quindi che rinnovare l’invito per gli appuntamenti del festival e godervi lo spettacolo”.

Valerio Simonato

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Asiago che ci ha dato fiducia, permettendoci di mettere in scena un festival sempre più ricco ed importante – commenta Valerio Simonato, organizzatore e titolare di DuePunti Eventi – Oggi possiamo dire che la sfida di portare in Altopiano un appuntamento di altissimo livello è stata vinta: Asiago è infatti tappa dei tour degli artisti italiani più prestigiosi e si è creato un pubblico fidelizzato e curioso della nostre proposte. Il nostro impegno va ancora una volta in un’unica direzione, quella della massima organizzazione, sicurezza e qualità delle iniziative”.

Piero Pelù il 9 agosto

Uno dei più importanti rocker italiani. L’artista toscano ritorna infatti sul palcoscenico per una stagione all’insegna dell’energia e del divertimento, con la passione e la carica di sempre, in un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della musica dal vivo e del rock. Piero Pelù, dopo aver riacceso i motori e infiammato i suoi fan con l’inedita “Novichok”, ha scelto “Maledetto cuore” (Epic Records/Sony Music Italy) come primo singolo per l’uscita del suo nuovo album “Deserti”. “Deserti” è il secondo capitolo della Trilogia del Disagio, lavoro iniziato nel 2020 con la pubblicazione del disco “Pugili fragili”.

Mentre “Novichok” è musicalmente molto legata alle radici litfibiane, “Maledetto cuore” è la prima rock ballad del nuovo album, un altro tassello nella costruzione di “Deserti”. Il concerto sarà aperto da Chernoband, che nel live propone hit degli anni ’90 dal rock alla dance passando per lo ska e il glam. Il gruppo ha appena pubblicato Fuori, il primo singolo inedito, disponibile sulle piattaforme digitali. Un brano in stile punk-rock anni ’90, la cui musica scritta ai tempi del Covid è stata recentemente completata dal testo, in vista di presentarlo sul palco in questa importante occasione estiva.

Andrea Pucci il 10 agosto

“C’è sempre qualcosa che non va” è invece il nuovo spettacolo del comico, cabarettista e attore Andrea Pucci (10 agosto, praticamente sold out!): un divertentissimo spettacolo destinato a coinvolgere il pubblico grazie allo stile irriverente e satirico dei monologhi riguardanti la società moderna, vicende quotidiane in cui gli spettatori non possono che identificarsi…

Non poteva mancare la musica da ballare. Nel ricco programma della rassegna, l’11 agosto, trova spazio anche la serata “It’s 90 Time XXL”, con protagonisti i brani indimenticabili di un decennio mitico, quello degli anni Novanta.

In scena il travolgente staff di 90Wonderland, con dj, performer, wonder girls e tante, tante sorprese per animare una calda serata estiva, ad ingresso completamente gratuito!

Francesco Renga e Nek Filippo Neviani

Dopo la partecipazione al 74° Festival di Sanremo con il brano “Pazzo di te” e la recentissima pubblicazione del singolo “Dolcevita”, riportano sui palchi estivi la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste (12 agosto).

ALFA il 13 agosto

Spazio ai giovani. La grande sorpresa dell’estate e la tappa del suo “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato tour estivo”, che prende il nome dal suo ultimo lavoro discografico. L’album, composto da dieci canzoni, contiene “Vai!” (certificato disco d’oro), il brano presentato al Festival di Sanremo con cui ha conquistato tutti, insieme all’emozionante duetto con Roberto Vecchioni, portandolo ad essere considerato la rivelazione del Festival.

Con più di 484 mila iscritti al canale Youtube e oltre 1.6 milione di follower su TikTok, ALFA conta oltre 658 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 206 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 500mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto due tripli dischi di platino (“Cin Cin”, “bellissimissima <3”), 4 dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2” e “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust”), e 9 dischi d’oro.

Tony Hadley

Una delle voci maschili più rinomate al mondo, arriva ad Asiago il 14 agosto accompagnato dalla Fabolous TH Band. L’artista, ex frontman degli Spandau Ballet, ha da poco pubblicato un disco swing dal titolo “The Mood I’m In” , a 5 anni dall’ultimo lavoro in studio “Talking To The Moon” e segna una nuova fase della sua carriera. Il tour sarà l’occasione per celebrare ancora una volta una delle voci più autorevoli del pop, ormai sulla cresta dell’onda da quattro decenni, che ha visto gli esordi con il movimento New Romantic, interpretando negli anni brani ormai diventati cult degli Spandau Ballet come l’epica “Through the Barricades”, il brano al primo posto di tutte le classifiche internazionali “True”, e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra “Gold”.

In questo viaggio per la penisola Tony eseguirà dunque brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche cover.

Inizio eventi ore 21.00.

I biglietti sono in prevendita nel circuito Ticketone.

Informazioni: www.asiago.to – https://asiagolive.it/

ASIAGO, 25 giugno 2024

