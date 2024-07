Aperitivo con l’autore by Brazzale ad Asiago ed Enego, estate 2024

Torna la rassegna letteraria che caratterizza e qualifica l’estate in Altopiano – Trenta date per un nutrito cartellone con autori di richiamo – Aperitivo con l’autore by Brazzale ad Asiago estate 2024

Da Loris Giuriatti, ai finalisti del Campiello per proseguire con, solo per citarne alcuni, Daniel Lumera, Matteo Strukul, Mario Monti, Fabio Marchese Ragona, Don Marco Pozza, Sigfrido Ranucci e tanti altri..

Trenta date in programma

Con tanti autori di spicco. La rassegna letteraria “Aperitivo con l’autore by Brazzale” rappresenta sempre più una delle proposte più qualificanti dell’estate asiaghese. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con i Comuni di Asiago e di Enego, con il sostegno preszioso di alcuni sponsor e il patrocinio della Regione Veneto.

Nomi di spessore; il piacere di trascorrere un’oretta seduti in piazza tuffandosi nelle pagine di libri di vario genere; la possibilità di conoscere meglio i diversi autori e incontrarli nel momento del firma copie, magari scattando una foto con loro: sono questi gli ingredienti che, insieme ad una collaudata organizzazione, hanno fatto crescere nel tempo questo appuntamento.Asiago, grazie all’impegno di Paola Brazzale, Federica Crestani e di tutto lo staff della libreria Giunti al Punto di Corso IV novembre, è ormai diventata piazza nota e ambita dagli scrittori che qui vengono volentieri, sia per l’accoglienza che per l’alta frequentazione che ogni evento registra.

Spesso c’è di mezzo anche un rapporto di amicizia e stima, costruito di anno in anno, tra le stesse Paola e Federica e alcuni autori/personaggi che così, ad Asiago, tornano sempre con piacere.

Paola Brazzale e Federica Crestani

“Dobbiamo ringraziare le amministrazioni che in questi oltre vent’anni di ‘Aperitivo con l’autore’ hanno sostenuto questa idea, – sottolineano Paola e Federica – in modo particolare Roberto Rigoni Stern che ha sempre creduto e crede molto nella cultura. Ovviamente un grazie va ai nostri sponsor che sono fondamentali per riuscire ad organizzare tutto. Anche quest’anno, come nell’estate scorsa, saremo di supporto nei cinque giorni dell’appuntamento “Piazza Asiago” con il quale l’amministrazione ha inteso arricchire e incrementare il pacchetto culturale estivo. Ci teniamo ad esserci perché è nostra prerogativa sostenere la cultura ad ampio spettro”.

Enego

Delle trenta date previste, sei si terranno nella piazza di Enego, altro comune dell’Altopiano che ha aderito alla proposta. Nei prossimi giorni potrebbero aggiungersi altri appuntamenti in altre location altopianesi che saranno fuori cartellone, visto che tutto il materiale pubblicitario è già stato stampato per la necessità di avviare tutta la campagna promozionale, ma si tratterà comunque di eventi di grande richiamo.

L’APERTURA

La rassegna, per la quale Federica e Paola si sono messe al lavoro già a gennaio, si apre sabato 13 luglio con la celebrazione di un anniversario speciale: il secolo di vita del Kranebet, per il quale la Rossi d’Asiago, azienda produttrice, ha realizzato una pubblicazione che verrà presentata sul palco in Piazza Carli, alle 17.30, con l’intervento di autori e esperti.

I PROTAGONISTI DELLA RASSEGNA E LE DATE

Loris Giuriatti (14 luglio); Antonio Di Bella (19 luglio); Candida Livatino (21 luglio);

i finalisti del premio Campiello, che saranno sul palco di Asiago il 25 luglio;

Daniel Lumera (26 luglio), Enrico Galiano (27 luglio),

Massimo Galli (1 agosto, ore 16,30), Catena Fiorello Galeano (sabato 3 agosto ad Enego, domenica 4 agosto ad Asiago),

Mario Monti (5 agosto ad Enego), Luca Bianchini (6 agosto), Carlo Cottarelli (7 agosto), Maurizio De Giovanni (8 agosto), Matteo Strukul (9 agosto),

don Alberto Rabagnani (10 agosto ad Asiago, 11 agosto ad Enego), Claudio Ronco (12 agosto), Raffaella Calgaro (14 agosto), Mario Renna (15 agosto),

Chicca Maralfa (16 agosto), Eliana Liotta (17 agosto), Fabio Marchese Ragona e don Marco Pozza (18 agosto ad Enego e 20 agosto ad Asiago), Sigfrido Ranucci (21 agosto ad Asiago, 22 agosto ad Enego),

Carlo Cottarelli (24 agosto ad Enego), Matteo Righetto (25 agosto), Luca Dal Monte (30 agosto), Francesca Melandri (31 agosto).

LE LOCATION E GLI ORARI

Gli incontri si tengono alle 17.30 (unica eccezione Massimo Galli, alle 16.30). Le location ad Asiago sono due: Piazza Carli e Piazzetta San Rocco; ad Enego si svolgono nella piazza centrale del paese.

INFO:

Libreria Giunti al Punto di Asiago . Tel: 0424 462640 – 3398545280; asiago@giunti.it

Fonte Ufficio Turismo-Cultura-Sport-Pubblica Istruzione Palazzo del Turismo Millepini

Tel. 0424-600290

Email asiagoturismo@comune.asiago.vi.it