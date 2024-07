Antonello Venditti al Marostica Summer Festival

Antonello Venditti celebra al Marostica Summer Festival Volksbank i 40 anni di Notte prima degli esami

Mercoledì 17 luglio, fra i ricordi e le emozioni di tante generazioni, si chiude con successo la decima edizione del festival

Si chiude con un altro concerto praticamente sold out la decima edizione di Marostica Summer Festival Volksbank. Mercoledì 17 luglio ritorna in Piazza Castello Antonello Venditti per la tappa del nuovo tour “Notte prima degli esami 1984-2024 40th Anniversary”.

Notte prima degli esami, una delle canzoni più amate di Antonello Venditti, festeggia quest’anno il suo quarantennale. Per rendere omaggio al brano, il cantautore romanoè protagonista di nuovo, atteso tour estivo. Nel corso del concerto, Venditti e la sua superband proporranno i brani dell’album Cuore, che compie a sua volta 40 anni, insieme a molti altri grandi successi della sua lunga storia musicale. L’album “Cuore”, uscito per la prima volta nel 1984, ha avuto una nuova ristampa nell’edizione speciale “Cuore 40th Anniversary Edition”.

Il disco contiene non solo tutte le canzoni rimasterizzate di quell’album iconico ma anche un brano inedito. A quasi 10 anni di distanza dal suo ultimo disco in studio, “Tortuga” (2015), Venditti è tornato infatti con il nuovo singolo Di’ una parola, sulla musica del brano Say Something del duo statunitense A Great Big World in collaborazione con Christina Aguilera.

Pubblicata nel 1984 come lato b del singolo Ci vorrebbe un amico, Notte prima degli esami è stata scritta da Venditti in un periodo tormentato: il matrimonio con Simona Izzo era finito con il divorzio, nonostante la nascita del figlio Francesco. Il successo però era costante: alla fine dell’84 l’album Cuore venne premiato con la Vela d’oro, assegnata al disco più venduto dell’anno.

Nel brano vengono citati “quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla”: è l’omaggio di Venditti agli amici del Folkstudio, il club romano culla della scena cantautorale anni 70, ovvero lo stesso Antonello, Francesco De Gregori, Giorgio Lo Cascio e Ernesto Bassignano. Nel brano compare anche il verso “notte di coppe e di campioni”, che quell’anno prese un significato amaro per i tifosi della Roma (come lo stesso Venditti): il 30 maggio di quell’anno, allo Stadio Olimpico, la Roma perse ai rigori la finale di Coppa dei Campioni (oggi Champions League) con il Liverpool.

Venditti suonò comunque al Circo Massimo al termine della gara. Il richiamo agli esami di maturità e le immagini suggerite dalla canzone hanno trasformato Notte prima degli esami in un inno capace di attraversare tutte le generazioni.

