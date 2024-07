Anima Nera: la nuova traccia dal titolo “Per te” (video)

Una romantica canzone d’amore – Gli Anima Nera interpretano nella loro nuova traccia dal titolo “Per te”, il significato di amore per sempre, di amore eterno, secondo il loro personale pensiero.

Il brano è una melodiosa ballata in cui vengono riaperti vecchi ricordi e lontane memorie e lascia capire che quello che sembrava un sentimento dimenticato, in realtà era solo “messo in pausa”, assopito tra le lenzuola del tempo.

Anima Nera

Nasce così un brano spontaneo e dai sentimenti forti che racconta di come certe relazioni, pur non sapendolo restano eterne, perché certe cose passano, mentre una canzone è per sempre.

Gli Anima Nera nascono ufficialmente nel 2013. Con l’obiettivo di mischiare poesia e musica e dare un taglio personale al proprio repertorio, interamente composto da inediti.

Il risultato è un mix di rock e canzone d’autore molto riconoscibile. Vantano una ricca esperienza live, nella quale spicca la finale regionale di Sanremo Rock.

Nel 2017 esce il primo concept album “Terzo Incomodo”, seguito da “Amantide” l’anno successivo. Produzione e grafica di questi due lavori sono stati curati interamente dalla band stessa.

Dopo un ulteriore periodo di palchi, nel 2022 esce il singolo “Musica” con l’agenzia di management Sorry Mom!, seguito da “Dorian Gray”. Nel marzo 2024 esce il toccante singolo “Cani Randagi”, seguito dalla ballata “Per Te”.

Massimiliano De Angeli (Vicenza, chitarra ritmica, armonica e voce)

Stefano Speranza (Zanè, chitarra solista, cori)

Lorenzo Piva (Monticello Conte Otto, batteria, cori)

Fabio Lanaro (Gambugliano, basso, cori)

Regia Manuel Furlan – Con la partecipazione straordinaria di Alessia Bartolomucci