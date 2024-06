Amalofestival a villa Clementi con Lella Costa e Massimo Carlotto

Terzo appuntamento per “Amalofestival” sabato 15 giugno alle 21 con i “Dialoghi sull’ambiente”.

In verità si tratta del secondo appuntamento visto che “Piano sky” di Cardinal group è stato rinviato al 2 agosto a causa del maltempo. In questa quarta edizione di Amalo Festival voluto dall’assessorato alla cultura, sarà la prima volta in villa Clementi con Lella Costa, voce recitante e Massimo Carlotto – Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, flauti etnici), David Soto Chero (chitarre).

Lella Costa e Massimo Carlotto

Dopo il progetto “Amanto mai più” tratto dal testo “Polvere”, Lella Costa e Massimo Carlotto tornano sul palco insieme per un nuovo progetto di Teatro Civile, accompagnati dalle sonorità etniche di Maurizio Camardi. Africa occidentale. L’Onu indaga su un traƯico internazionale di armi legato all’esportazione illegale di diamanti. Dopo un lungo appostamento, individuano un carico sospetto in arrivo dall’Italia. Italia.

Un bambino con la passione per l’informatica è vittima degli scherzi dei compagni di scuola: gli fanno credere che nel campo dove giocano a calcio crescano i computer. In realtà, il campo è una discarica abusiva di rifiuti elettronici. Cosa lega diamanti e armi agli smaltimenti illegali? Lo scopriremo in questo viaggio tra letteratura, teatro e musica. Un lavoro sull’ambiente, una lente di ingrandimento sulle attività criminali ad esso legate, dove l’attrice milanese e l’autore padovano, attraverso la musica e la letteratura, indagano e approfondiscono il rapporto tra uomo, società e natura.

Una narrazione necessaria per non dimenticare, e per essere presenti, nei luoghi e tra la gente. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria sul sito www.amalofestival.it o all’Ufficio Cultura di via Card. De Lai. L’appuntamento successivo è con il concerto di Irene Grandi, sempre in villa Clementi il 6 luglio.

Malo, 11 giugno 2024

