Amalo Festival: il blues di Irene Grandi in Villa Clementi

Sabato 6 luglio alle 21:00, in villa Clementi a Malo, quarto appuntamento con “Amalo Festival”, festival ideato dall’assessorato alla cultura. Irene Grandi presenta “Io in blues” con cui torna al suo primo amore, quando si esibiva nei piccoli club, interpretando i grandi successi del blues e del soul dagli anni Sessanta in poi, con omaggi a miti assoluti della musica cui oggi sono affiancate anche alcune riletture dei brani più famosi della sua carriera.

Irene Grandi

Nel repertorio dal vivo Irene Grandi presenta anche “E Poi”, suo personale omaggio alla grande Mina. U n concerto, un viaggio, fatto di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni ’60 fino ai ’90, canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, e alcuni brani di Irene, riarrangiati in chiave rock-blues.

Al fianco di Irene, sul palco di villa Clementi, ci saranno Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria e Gianluca Tagliavini all’Hammond.

La carriera discografica di Irene Grandi, sempre accompagnata da un’intensa attività live, annovera anche molte collaborazioni con i più influenti autori e cantanti italiani come Vasco Rossi, Jovanotti, Pino Daniele, Francesco Bianconi, Telonio, Saverio Lanza ed altri ancora e l’ha portata a dividere il palco, o lo studio di registrazione, con alcune stelle di prima grandezza del panorama internazionale come Youssou N’Dour, Patti Smith, Hector Zazou, James Reid.

È stata protagonista di importanti partecipazioni televisive, grandi eventi e tour teatrali, in cui l’artista ha coinvolto ampie platee grazie a un carisma naturale e una voce potente e riconoscibile.

Le prenotazioni sono state aperte il 22 Giugno e in due ore si è registrato il sold-out, a conferma della qualità della proposta artistica e della continua crescita della rassegna Amalo festival nata con questa amministrazione.

Malo, 25 giugno 2024

