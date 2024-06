AMA Music Festival: sul palco Subsonica e Cosmo

Altri nuovi annunci per le giornate di agosto: il 21 i Neck Deep si affiancheranno ad Offspring e Buzzcocks. Il 23 agosto invece Kid Yugi si unisce a Coez & Frah Quintale, Il Tre, Clara e Rhove – AMA Music Festival.

Finalmente anche il Day 2 di AMA Music Festival inizia a prendere forma e promette già scintille. Il 22 agosto 2024 nel grande parco verde di Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino, vicino alla ben nota Bassano del Grappa, due pezzi da novanta della musica italiana entrano a far parte della line up: i Subsonica e Cosmo!

Ricapitolando quindi tutti gli artisti annunciati finora, si inizia con AMA Preview che vedrà Queens Of The Stone Ages / The Amazons / Kemama il 5 luglio, CCCP / Marlene Kuntz il 12 luglio e Tedua / Angelina Mango il 13 luglio. Si passa poi ad AMA Music Festival che ospiterà The Offspring / Buzzcocks / Neck Deep il 21 agosto (Day 1), Frah Quintale più Coez / Il Tre / Clara / Rhove / Kid Yugi il 23 agosto (Day 3), Paul Kalkbrenner / Brina Knauss / Deer Jade il 24 agosto (Day 4) ed Editors il 25 agosto (Day 5).

I Subsonica

Nascono a Torino nel 1996 da Samuel (voce), Max Casacci (chitarra), Boosta (tastiere), Ninja (batteria) e Vicio (basso) e da subito hanno rappresentano una rivoluzione musicale. Fin dagli esordi hanno mescolato sonorità underground ed elettronica, creando un sound unico e inconfondibile. La loro energia sul palco è leggendaria, tanto da guadagnarsi innumerevoli riconoscimenti, tra cui l’MTV Europe Music Award, il TRL Award e l’Amnesty Italia, oltre a un’indimenticabile partecipazione a Sanremo con “Tutti i miei sbagli” (2000).

Influenzati da ritmi alternativi e linguaggi sonori sperimentali, i Subsonica hanno segnato profondamente la scena musicale italiana coniugando vari stili, incisività melodica e grande carica durante le esibizioni. Con album iconici come “Microchip Emozionale” (1999) e “Amorematico” (2002), hanno scalato le classifiche e conquistato il cuore di migliaia di fan, riempiendo stadi e festival. Nel corso della loro lunga e proficua carriera hanno ottenuto numerose certificazioni platino e oro per le vendite di dischi, come “Eden” (2011) e “Una Nave in una Foresta” (2014).

Durante l’80^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia, sono stati insigniti del Premio Speciale Soundtrack Stars Award per la musica di “Adagio” (2023), film di Stefano Sollima. Nello stesso anno hanno emozionato ancora una volta il pubblico con il nuovo singolo “Pugno di Sabbia”, che ha anticipato il loro decimo album “Realtà Aumentata” (2024).

Cosmo

Nome d’arte di Marco Bianchi, nato ad Ivrea nel 1982, fonda i Drink To Me assieme a Carlo Casalegno, Pierre Chindemi e Francesco Serasso nei primi anni 2000. Il gruppo in una decina d’anni ha pubblicato tre EP e quattro album conquistando ampi consensi nella scena musicale italiana. Nel 2012 parte la svolta solista con “Disordine”, un album accolto molto positivamente dal pubblico, che lo ha portato a esibirsi nei più importanti festival italiani. Il disco è arrivato tra i finalisti della “Targa Tenco” e ha ricevuto altri importanti riconoscimenti come “Miglior disco d’esordio” al Pimi 2013.

Il secondo album “L’ultima festa” (2016) ha superato ancor di più le aspettative diventando un successo immediato e consolidando la sua posizione nel panorama nostrano. Grazie al terzo disco “Cosmotronic” (2018), contenente brani come “Sei la mia città”, “Turbo” e “Quando ho incontrato te”, ha raggiunto un ulteriore livello di notorietà. Artista poliedrico noto per il suo innovativo mix di elettronica, pop e musica sperimentale, Cosmo vanta brani che uniscono ritmi dance coinvolgenti a testi profondi e riflessivi.

La sua musica è caratterizzata da un’energia travolgente che ha conquistato fin da subito pubblico e critica. Nel 2021 ha lanciato il suo quarto album “La terza estate dell’amore”, con singoli come “La musica illegale” e “Vele al vento”. Nel 2024 ha rilasciato la sua quinta e ultima fatica “Sulle ali del cavallo bianco”, anticipata dal brano “L’abbraccio”.

Il 21 agosto (Day 1)

i Neck Deep si affiancheranno ad Offspring e Buzzcocks

Si definisce ulteriormente anche la scoppiettante line-up del primo giorno di AMA Music Festival con una delle band precorritrici del pop punk revival. Il 21 agosto (Day 1) nel parco di Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino, in compagnia di Offspring e Buzzcocks, ammireremo i Neck Deep.

Neck Deep

La storia inizia nel 2012, a Wrexham nel Galles, con l’incontro del cantante Ben Barlow e del chitarrista Lloyd Roberts e il desiderio comune di creare una band ispirata ad una canzone dei Crucial Dudes. La pubblicazione del loro primo brano “What Did You Expect?” (2012) ha attirato subito l’attenzione. Si uniscono così al gruppo il chitarrista Matt West, il batterista Dani Washington e il bassista Fil Thorpe-Evans, e grazie al successo dell’EP “Rain in July”, vengono chiamati per i primi live. Dopo il secondo EP “A History of Bad Decisions” (2013) la band è volata in USA per una serie di concerti e l’uscita del primo album “Wishful Thinking” (2014).

Il secondo disco “Life’s Not Out to Get You” (2015) è seguito da più singoli di successo e da un tour mondiale. Dopo alcuni cambiamenti nella formazione, tra cui l’uscita di Roberts e l’arrivo di Sam Bowden hanno pubblicano l’EP “Serpents” (2016) e brani come “December”. Nel 2017 è uscito “The Peace and the Panic” che ha consolidato ulteriormente la loro posizione nella scena pop-punk e li ha portati negli anni ad ulteriori esibizioni e produzioni. Nel 2024 hanno fanno uscire l’attesissimo quinto album omonimo, continuando a evolversi e ad entusiasmare i tanti fan.

Il 23 agosto (Day 3)

Kid Yugi si unisce a Coez & Frah Quintale, Il Tre, Clara e Rhove

Succosa novità per AMA Music Festival con una nuovissima aggiunta alla data del 23 agosto (Day 3) e al suo ricco parterre: il giovane Kid Yugi si unirà a Frah Quintale più Coez, Il Tre, Clara e Rhove nel palco di Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino.

Kid Yugi

All’anagrafe Francesco Stasi, pugliese classe 2001, ha iniziato a fare rap già in giovane età ma è solo nel 2022 che esce il primo singolo “Grammelot”. Il suo stile moderno e sofisticato è arricchito da citazioni letterarie e cinematografiche. Nel 2022 ha rilasciato brani come “Sturm Und Drag”, “Kabuki”, “King Lear” e “DEM”, quest’ultimo in collaborazione con Tony Boy e Artie 5ive, che anticipano l’uscita del suo primo album “The Globe”.

La svolta è arrivata nel 2023 grazie ad un EP in collaborazione con il producer The Night Skinny, che ha riscosso grande attenzione nel panorama urban italiano. Grazie anche alla partecipazione al disco “La Divina Commedia” di Tedua, che ha messo in risalto il suo talento, ha conquistando il pubblico. Successivamente ha collaborato in “Figlio Unico” con Irama, Rkomi ed Ernia, e lavorato con Noyz Narcos e Salmo nel disco “CVLT”. Nel 2024 ha pubblicato “Paganini”, il primo singolo estratto dall’album “I nomi del diavolo”, continuando a lasciare un’impronta significativa nella scena italiana.

Romano d’Ezzelino (VI)

Line up 2024 AMA Preview

5 luglio

Queens Of The Stone Age / The Amazons / Kemama

12 luglio

CCCP / Marlene Kuntz

13 luglio

Tedua / Angelina Mango

21 agosto (Day 1)

The Offspring / Buzzcocks / Neck Deep / … TBA

22 agosto (Day 2)

Subsonica / Cosmo / … TBA

23 agosto (Day 3)

Coez & Frah Quintale / Il Tre / Clara / Rhove / Kid Yugi / … TBA

24 agosto (Day 4)

Paul Kalkbrenner / Brina Knauss / Deer Jade / … TBA

25 agosto (Day 5) Editors / … TBA

Nuovi e importanti annunci nelle prossime settimane!