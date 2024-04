Alpini: un tributo musicale con i cori ASAC gli onora

“Si leva un canto”: i cori ASAC rendono omaggio agli Alpini con un concerto il 28 aprile al Tempio di San Lorenzo.

I canti delle Penne Nere faranno giustamente da colonna sonora alla grande Adunata di maggio, ma questa domenica saranno le voci dei cori non-Ana del Vicentino a intonare i grandi classici popolari della tradizione alpina.

Aspettando l’Adunata: cori e fanfare alpine risuonano a Vicenza!

Si avvicinano sempre più i giorni intensi della 95a Adunata Nazionale degli Alpini.–In programma a Vicenza, dopo 33 lunghi anni, dal 10 al 12 maggio prossimi- ma i motori sono caldi già da un po’… e così anche le ugole.

Esibizioni di cori e fanfare alpine, in città e nei dintorni, continuano ad accompagnare verso il grande appuntamento con i concerti di Aspettando l’Adunata.

Tra quelli in calendario, domenica 28 aprile, alle 17, nella suggestiva cornice del Tempio di San Lorenzo, in centro storico, tocca a un concerto davvero speciale. Un concerto dove a cantare saranno i cori non-Ana. Ovvero i complessi corali della consulta ASAC (Associazione per lo sviluppo delle attività corali) di Vicenza, che per l’occasione intoneranno i canti più amati della tradizione alpina.

Tradizione e memoria: concerto in onore degli alpini

Un bellissimo omaggio alle Penne Nere. Ma anche a un territorio, il Vicentino, dove la tradizione popolare e quella alpina si sono nutrite della stessa linfa e delle stesse emozioni.

A levarsi -su musiche di Luigi Pigarelli, Antonio Pedrotti, Gianni Malatesta, Bepi De Marzi, Federico Bassetto, Dante Conrero e Giorgio Susana- saranno i canti Monte Canino – Monte Nero – Monte Pasubio -Sui monti Scarpazi – Il testamento del capitano – Alpini nella Steppa – Piccolo Lagazuoi – Io resto qui: addio! -La montanara – Signore delle cime.

A eseguire i canti sarà il coro maschile della Consulta ASAC di Vicenza, diretto dal Maestro Manolo Da Rold e composto dai seguenti cori:

El Vajo (Chiampo), direttore Francesco Grigolo

Voci del Pasubio (Isola Vicentina), direttore Riccardo Lapo

Ciclamino (Marano Vicentino), direttore Marco Dal Carobbo

San Daniele (Sovizzo), direttore Igor Nori

Amici della Montagna (Trissino), direttore Silvano Piran

Gruppo corale di Bolzano Vicentino, direttore Alex Betto



Vicenza, 23 aprile 2024

