Alfio Caruso: “Una lunga penna nera”

Il racconto, rigoroso e appassionato, degli Alpini e della loro straordinaria storia di coraggio, sacrificio e dedizione sempre a difesa del popolo italiano – Alfio Caruso.

La prima

medaglia d’oro è del 1896 in Africa, ad Adua, al capitano Pietro Cella, che si sacrifica per proteggere la ritirata dei suoi da Monte Raio.

L’ultima

In attesa della prossima, ad Andrea Adorno, caporalmaggiore del Monte Cervino: nel 2010, dentro la valle del Murghab, ovest dell’Afghanistan, protegge a meraviglia con la sua arma, benché ferito, i commilitoni avanzanti tra le casupole del villaggio di Bozbai alla ricerca dei talebani.

In questi due episodi è racchiusa la storia degli alpini fondati nel 1872 con tre padri, che si contendono il merito.

E’ il corpo specialistico che mai tradisce in guerra e in pace: il più popolare, il più amato, quello in cui l’Italia si specchia sapendo di poter contare sul coraggio e sulla dedizione delle penne nere.

Ogni borgo un plotone, ogni valle una compagnia, gli alpini c’erano nella scriteriata campagna africana di fine Ottocento e c’erano in Libia nel 1912. Sono stati i silenziosi protagonisti della prima guerra mondiale dall’Ortigara al Carso, sottoposti a carneficine, che non ne hanno intaccato il morale e anche nei giorni di Caporetto sono stati gli ultimi a mollare.

Gli Alpini

Hanno partecipato all’invasione dell’Etiopia e hanno scritto pagine leggendarie in Unione Sovietica, dove la cecità di Mussolini li mandò a presidiare il Don dotandoli di scarponcelli, che al primo gelo si sfaldarono. Impegnati nella più clamorosa avanzata all’indietro della Storia i resti della Julia, della Tridentina e della Cuneense affrontano dal 17 al 31 gennaio ’43 un calvario a -40°, -45° con una serie infinita di scontri fino allo sfondamento conclusivo di Nikolaevka.

Dei 57mila alpini ne tornano a baita poco più di 15mila e molti di loro riprendono la via della montagna per combattere nei venti mesi di guerra civile i nazifascisti. Sono altri sacrifici, altro dolore, altri esempi di amor patrio. Lo stesso che in tempo di pace dimostrano con i soccorsi nelle catastrofi, che colpiscono il Paese.

ALFIO CARUSO

(Catania, 1950), una laurea, una moglie, tre figli, una nuora, due nipotini, per trent’anni giornalista nelle principali testate della carta stampata e della tv. Dopo quattro romanzi si è dedicato alla storia italiana del Ventesimo secolo. Ne ha narrato l’escalation mafiosa (Da Cosa nasce Cosa, Perché non possiamo non dirci mafiosi, Io che da morto vi parlo, Milano ordina: uccidete Borsellino), l’abbondanza di misteri (Il lungo intrigo), i più importanti episodi della Seconda guerra mondiale (Italiani dovete morire, Tutti i vivi all’assalto, Arrivano i nostri, In cerca di una Patria, Noi moriamo a Stalingrado, L’onore d’Italia). Ha pubblicato inoltre I siciliani(2012, 2014), Willy Melodia (2019) e Salvate gli italiani (2019)

