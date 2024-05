Alessio Carbone, direzione artistica del Junior International Gala

Si svolgerà infatti venerdì 5 luglio alle 20.45 in Sala Maggiore, il Junior International Gala – Stelle di Domani, con la direzione artistica di Alessio Carbone, un evento promosso dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza.

Sono già in vendita online i biglietti per il gran finale di stagione, in programma anche quest’anno al Teatro Comunale di Vicenza: l’appuntamento sarà a inizio luglio con la danza classica e moderna e i giovani interpreti internazionali, come annunciato dal Segretario Generale Pier Giacomo Cirella prima dell’ultimo spettacolo di Danza in Rete Festival (il travolgente melting pot “Sol Invictus” della Cie Hervé Koubi).

Alessio Carbone

Alessio Carbone

Il Gala è un evento speciale dedicato alla danza del futuro – una prima assoluta – firmato da Alessio Carbone, primo ballerino dell’Opéra di Parigi per oltre vent’anni, figlio d’arte (il padre Giuseppe è stato direttore del corpo di ballo della Fenice e fondatore poi del Balletto di Venezia), in cui saranno protagonisti giovani ballerini neodiplomati nelle più prestigiose accademie e scuole di danza d’Europa, come l’Académie Princesse Grace di Monaco, il Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il Royal Danish Ballet, l’Accademia Teatro alla Scala di Milano, l’Opéra di Parigi, ovvero le più prestigiose fucine di talenti del mondo coreutico a livello europeo.

Parlando del nuovo progetto, in cui esordisce nel ruolo di organizzatore (è attualmente direttore artistico del Balletto di Venezia e Les Italiens de l’Opéra) Alessio Carbone dichiara: “I ballerini del Gala sono tutti diciottenni, si alterneranno in scena con passi a due e assoli del repertorio classico, moderno e contemporaneo, componendo una serata di pura emozione, per regalare al pubblico delle suggestioni indimenticabili. È il modo migliore per trasmettere la potenza del messaggio universale della danza e valorizzare i giovani talenti, ‘le stelle di domani”’.

Lo spettacolo è dedicato a Vittoria Ottolenghi, (1924-2012), giornalista, scrittrice, critica di danza, creatrice delle celebri “Maratone d‘estate” televisive dedicate alla danza, nel centenario della sua nascita.

Junior International Gala

Stelle di Domani

Ma il progetto di Alessio Carbone, in collaborazione con Gerardine Connolly, è molto più ampio, una valorizzazione della danza classica che si concretizza anche in una “residenza artistica stabile” in programma a Venezia nelle prossime settimane, per consentire ai giovani danzatori un training prima di entrare in modo stabile nelle grandi compagnie di danza internazionali; dopo l’esperienza nelle accademie e nelle grandi scuole, è necessario infatti affrontare i ruoli del repertorio di fronte ad un pubblico che conosce e apprezza questo genere artistico.

I ballerini neodiplomati arriveranno presto nella città lagunare per preparare lo spettacolo; inizieranno il loro tour proprio al Teatro Comunale di Vicenza con lo spettacolo Junior International Gala – Stelle di Domani in programma il 5 luglio e si esibiranno poi a Messina, ai Giardini Corallo, il 7 luglio; a Venezia, nel sestiere di Dorsoduro dall’8 al 13 luglio, a Marina di Pietrasanta, al festival della Versiliana il 14 luglio e nell’anfiteatro romano di Ancona il 15 luglio.

I nomi delle Stelle di Domani in scena nella serata di danza al Tcvi sono quelli di Luciana Sagioro (Opéra National de Paris), Natalie Vikner e Pier Abadie (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris), Emilie Fasai Steensgaard e Karl Elofsson (Royal Danish Academy, Copenhagen), Chiara Ferraioli, Bruno Garibaldi, Antonino Modica (Accademia Teatro alla Scala di Milano), Paloma Livellara, Tomás Ruão, Shunsuke Nakamura (Académie Princesse Grace, Monaco).

Il programma del Gala

Sarà molto vario e presenterà brani del grande repertorio ottocentesco classico e romantico, per arrivare anche a creazioni di danza moderna. Sul palcoscenico si avvicenderanno pas de deux e assoli, spaziando dai titoli cult del classico come “Paquita”, “Il Lago dei Cigni”, “Don Quichotte”, “Il Corsaro”, ma saranno presentati anche estratti da opere meno conosciute come la “Kermesse in Bruges” del coreografo danese August Bournonville, un balletto burlesque di metà Ottocento; “Le Carnaval de Venise” del francese Louis Milon (1816), celebre per le sue coreografie scherzose e ricche di fantasia che hanno caratterizzato l’epoca pre-romantica; “Le Talisman” con coreografie di Marius Petipa e musiche del compositore italiano Riccardo Drigo, balletto presentato in anteprima al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo nel 1889.

A rappresentare il Novecento, ci saranno creazioni come il contemporaneo “Winter”, su musica di Antonio Vivaldi, coreografia di Demis Volpi, l’artista tedesco, nato in Argentina, che dal 1° agosto 2024 è stato chiamato a sostituire John Neumeier alla guida dell’Hamburg Ballet, dopo 50 anni ininterrotti di direzione artistica; Volpi, non ancora quarantenne, entrato a far parte dello Stuttgart Ballet nel 2004, nel 2020 è diventato direttore artistico e coreografo in capo della compagnia del Ballett am Rhein Düsseldorf/Duisburg.

E ancora

Per rappresentare la danza del XX secolo, sarà proposto un estratto dal balletto neoclassico “Sylvia”, coreografia di Sir Frederick Ashton (1952), musica di Léo Delibes, un omaggio che il coreografo inglese fece a Margot Fonteyn, prima ballerina assoluta del Royal Ballet, pensando l’opera (ispirata al dramma pastorale “L’Aminta” del Tasso) come un tributo alle sue doti straordinarie di interprete.

Un programma di grande livello e una sfida ambiziosa che permetterà ai giovani danzatori di mettere in luce la loro preparazione e la capacità di misurarsi con opere che hanno segnato la storia del balletto; per il pubblico, un’occasione unica di apprezzare la danza classica e la freschezza e la gioia di esibirsi delle giovani stelle del futuro.

Alessio Carbone

Nato nel 1978 a Stoccolma nel 1991 entra nella Scuola di Danza del Teatro alla Scala di Milano, iniziando a lavorare già a quindici anni in produzioni della compagnia; dopo il diploma nel 1996, prende parte a “Romeo e Giulietta” di MacMillan ed in seguito entra stabilmente nella compagnia di ballo del Teatro alla Scala.

Nel 1997 viene ammesso nel corpo di ballo dell’Opéra National di Parigi e nel 2002 viene nominato Primo Ballerino, ruolo che ricopre fino al 2019. Interprete del repertorio contemporaneo, nel suo carnet non sono mancati i più importanti ruoli classici; è stato spesso ospite di prestigiosi corpi di ballo internazionali come il Balletto Nazionale di Marsiglia, il Balletto dell’Opera di Roma (dove interpreta “Romeo e Giulietta” rivisitato da Carla Fracci), il Teatro Comunale di Firenze e il Balletto dell’Opera di Tallinn, il Teatro Reale Danese di Copenaghen, il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Filarmonico di Verona.

Attualmente è direttore artistico del Balletto di Venezia e Les Italiens de l’Opéra e coordinatore artistico del Premio Positano Léonide Massine, considerato il più antico premio di danza al mondo, che giungerà quest’anno alla 52° edizione.

I biglietti per lo spettacolo Junior International Gala – Stelle di Domani del 5 luglio sono in vendita online su www.tcvi.it e naturalmente il giorno dello spettacolo, un’ora prima dell’inizio. È possibile effettuare la prenotazione dei biglietti, inviando una mail all’indirizzo biglietteria@tcvi.it, confermata dal pagamento con bonifico entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. I biglietti per il Gala costano 23 euro (intero e over 65), 12 euro (ridotto under 30) e 10 euro (prezzo speciale per le scuole di danza). I biglietti possono essere comprati anche tramite Carta del docente.

29 maggio 2024

Lorenza Arzenton Ufficio Stampa

Teatro Comunale Città di Vicenza