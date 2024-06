Alessandra Borin ritorna con “Vita da Soprano 2.0.”

Il format (blog e podcast) nato nel 2021 come risposta creativa e personale al dramma che gli artisti hanno vissuto durante le chiusure dovute al covid. Alessandra Borin si ripresenta in una nuova, fresca, esilarante versione dal titolo Vita da Soprano 2.0.

Inizierà così il 21 giugno

Alessandra Borin

una nuova serie di puntate dedicate ai dietro le quinte della vita degli artisti. Con la sua innata verve comica unita agli effetti sonori e alla musica, il soprano vicentino rivela ciò che accade oltre il sipario: lo studio, la preparazione e tutto quello che c’è prima e dopo un concerto.

Attraverso le sue avventure raccontate in maniera pungente, ironica e senza veli, offre uno punto di vista originale al pubblico per divertirsi, ma anche per riflettere sui tanti luoghi comuni che interessano il mondo della musica classica e sui tanti sacrifici che stanno dietro ad uno spettacolo e di cui spesso ci si dimentica.

Alessandra Borin

Il soprano non è solo una diva che si esibisce indossando uno splendido vestito da sera, ma una vera artigiana che costruisce giorno per giorno la sua voce e la propria fortuna affrontando difficoltà e imprevisti e perseverando nel voler raggiungere i propri obiettivi e sogni.

A seguito della prima apprezzatissima edizione di 60 puntate, il soprano Borin ha trasformato il suo podcast un monologo teatrale debuttando nel 2023.

Il format è reperibile gratuitamente su varie piattaforme: Spotify, Anchor Music Apple Music e direttamente in rete nel blog Vita da soprano.

Foto di Marco Chierico.

Fonte Alessandra Borin – Mary Bruttomesso