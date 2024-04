Accademia Olimpica: Egidio Tosato a 40 anni dalla morte

Lunedì 22 aprile alle 15 in Sala Stucchi per iniziativa dell’Accademia Olimpica, in collaborazione con il Comune di Vicenza

Egidio Tosato, costituente e ministro, ricordato a 40 anni dalla morte con una lectio magistralis di Giuliano Amato.

Accademia Olimpica

Con l’iniziativa, voluta e promossa dall’Accademia Olimpica in collaborazione con il Comune di Vicenza in occasione del quarantesimo dalla morte (20 marzo 1984), si ricorderà l’illustre concittadino, giurista e professore di Diritto costituzionale, deputato alla Costituente e nelle prime due legislature repubblicane, sottosegretario alla Giustizia nel VI e VII gabinetto De Gasperi.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e del Presidente dell’Accademia Olimpica Giovanni Luigi Fontana, il professor Giuliano Amato terrà una lectio magistralis dal titolo: “Occorre che il governo governi. Egidio Tosato, Costituente dalla vista lunga”. Seguirà un intervento del professor Domenico Tosato, figlio del giurista e parlamentare, che rievocherà la figura del padre attraverso i ricordi familiari.

Egidio Tosato

nato a Vicenza il 28 giugno 1902, fu tra i fondatori del circolo vicentino della Fuci, Federazione universitaria cattolica italiana, docente universitario di diritto costituzionale, membro dell’Assemblea Costituente nella lista nazionale della Democrazia Cristiana.

Dal 1948 al 1958 ricoprì nel Parlamento e nel Governo importanti incarichi, fino a quello di Ministro della Pubblica istruzione (1954).

A Vicenza fu presidente dell’Accademia Olimpica dal 1949 al 1959. Morì a Roma il 20 marzo 1984.È sepolto nel Cimitero Maggiore di Vicenza.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Consigliata la prenotazione a segreteria@accademiaolimpica.it