Abano Danza Festival: Gran Finale con prime nazionali e regionali

XXIV Edizione Abano Danza Festival: due prime nazionali e due prime regionali chiuderanno Abano Danza Festival

Si avvia alla conclusione la XXIV Edizione di Abano Danza Festival. Nato con l’obiettivo di celebrare l’arte della danza e di valorizzare i luoghi più suggestivi della città termale, il festival giunge quest’anno alla sua ventiquattresima edizione. Promosso dal Comune di Abano Terme e sotto la direzione artistica di Luciano Padovani, l’evento è diventato un appuntamento imperdibile per appassionati e professionisti del settore. La rassegna è supportata dal Ministero della Cultura, dalla Regione del Veneto e gode del patrocinio della Provincia di Padova.

Martedì 11 giugno

Si comincia alle ore 21:00, Piazza Todeschini si trasformerà in un’affascinante milonga di Buenos Aires per una serata speciale all’insegna del tango. La compagnia Naturalis Labor presenta Tango”, un evento che invita tutti gli appassionati di questa coinvolgente danza a partecipare. Le selezioni musicali del Tdj Carlo Carcano animeranno la piazza, permettendo a tutti i tangueros di ballare sotto le stelle. La serata sarà resa ancora più speciale dalle esibizioni di Loredana De Brasi e Samuele Fragiacomo, due dei più rinomati danzatori di tango in Italia. Una notte magica, immersi nelle atmosfere e nelle emozioni del tango argentino. Dalle ore 19:30 alle 20:30 è prevista una lezione di tango con i Maestri (Euro10). Dalle ore 21 milonga aperta a tutti. E alle 22.30 esibizione dei Maestri (euro 10).

Mercoledì 12 giugno

Una prima nazionale al museo Villa Bassi ( ore 18:30). Naturalis Labor entra in punta di piedi nel mondo della diversità facendo incontrare i suoi danzatori con alcuni componenti del Gruppo di Danza Integrato dell’Ottavo Giorno. Il frutto di questo incontro è una creazione Make me feel good che nasce da un tempo passato insieme e dall’intimità che ne deriva, all’interno di uno spazio vuoto. Il punto di partenza sono le persone, più che le idee, e le relazioni che si innescano tra di loro. Il linguaggio che le accomuna è quello condiviso della Danza. Dopo lo spettacolo incontro con gli artisti e la presentazione dell’Associazione Ottavo Giorno. Per lo spettacolo è previsto un biglietto posto unico: 5 euro posto unico. Prevendite su presso l’Ufficio IAT di Abano Terme.

Venerdì 14 giugno

Una creazione site-specific, prima regionale, al centro della scena dello spettacolo Anime della compagnia Atacama in programma alle ore 21:00, (Isola Pedonale). La nuova creazione artistica ruota attorno al concetto di Abitare, esaminando la relazione tra l’essere umano e lo spazio che occupa, e come la storia e le caratteristiche del luogo influenzino chi lo attraversa. Abitare, inteso come condizione essenziale dell’esistenza umana, non è semplicemente uno stare, ma un esserci. Il tema si articola in tre dimensioni principali: spazio, architettura e interazione con il corpo. La poesia del luogo dialoga con la poesia del corpo, creando una scrittura coreografica che gioca con gli elementi architettonici, i livelli, i pieni e i vuoti, vicino-lontano. Questa creazione trova la sua identità in un contesto site-specific, sfruttando le peculiarità del luogo per dare vita a un’esperienza unica e immersiva. In caso di pioggia, lo spettacolo verrà trasferito al Teatro Pietro D’Abano. Per lo spettacolo è previsto un biglietto posto unico: 7,5 euro (intero) e 4euro (ridotto). Prevendite su presso l’Ufficio IAT di Abano Terme.

Sempre venerdì 14 giugno

La compagnia Bellanda presenta in prima nazionale, alle ore 21:30 all’Anfiteatro Kursaal, una nuova creazione che esplora il tema del comune e vitale bisogno di acqua. Una risorsa preziosa, la cui resilienza e sostenibilità sono cruciali per la sopravvivenza dei fragili equilibri degli ecosistemi, è al centro dello spettacolo. La nostra dipendenza dall’acqua è inevitabile e, forse, l’unica dipendenza da difendere a tutti i costi. Lo spettacolo offre un’occasione unica per immergersi nel ritmo coinvolgente e nell’emotività della coreografia, mentre al contempo invita il pubblico a riflettere su tematiche cruciali e attuali. L’acqua, elemento essenziale della vita, diventa così il filo conduttore di una performance che unisce arte e consapevolezza ambientale. In caso di pioggia lo spettacolo verrà proposto al Teatro Pietro D’Abano. Per lo spettacolo è previsto un biglietto posto unico 3euro. Prevendite su presso l’Ufficio IAT di Abano Terme.

Infine, sempre il 14 giugno

Il coreografo Raphael Bianco presenta (ore 22:00, Isola Pedonale) Amor di Mundo, un balletto ispirato alla straordinaria Cesaria Evora, cantante di Capo Verde e ambasciatrice della sua poverissima terra. Attraverso il suo canto, Evora ha sempre parlato di speranza, amore e di un futuro migliore, con musiche che mescolano il fado portoghese alle percussioni africane, creando melodie solari, malinconiche, morbide e divertenti. In un periodo di grande incertezza, Bianco ha voluto utilizzare la voce e l’anima di un popolo povero ma pieno di speranza, per abbracciare l’idea di amore verso il mondo e la vita. Amor di Mundo, che prende il titolo da una delle canzoni di Evora, è una danza dedicata alla gioia della vita e alla speranza di una nuova era felice. In caso di pioggia, lo spettacolo verrà trasferito al Teatro Pietro D’Abano.

Il programma completo è disponibile online sul sito www.abanodanza.it e sulle pagine social AbanoEventi. Per informazioni: biglietteria@abanodanza.it; spettacolo@abanoterme.net

Abano Terme, 10 giugno 2024

Fonte: Fonte: Abano Danza – Ufficio Stampa