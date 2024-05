Gioventù in Cantata: 23° edizione degli Incontri Corali Internazionali

Siamo soddisfatti ed emozionati nel presentarvi la 36ma Primavera Musicale che quest’anno, con la 23° edizione degli INCONTRI CORALI INTERNAZIONALI, prevede 5 appuntamenti, spalmati tra maggio e giugno – Gioventù in Cantata.

Avremo formazioni vocali e corali provenienti da Svezia, Filippine, Nuova Zelanda e Grecia e anche quest’anno Marostica sarà al centro di un happening musicale di spessore e di estesa internazionalità grazie all’apporto dell’Amministrazione Comunale della città e a preziosi sostenitori.

Sottolineiamo che all’interno della programmazione ci sarà un appuntamento speciale, proposto dal coro Melicus che compie i 10 anni di attività. Verrà presentato un vero e proprio spettacolo che rispecchia l’anima del gruppo e si intitolerà MEMENTO VIVERE.

Ad aprire le serate, in segno di benvenuto, ci sarà Gioventù in Cantata, coro promotore e organizzatore.

Cinque appuntamenti da non perdere, in cui la musica impreziosirà la proposta culturale della nostra città.

Vi aspettiamo a Marostica, nella splendida cornice della Chiesa di S. Antonio.

Organizzazione: Gioventù in Cantata – Marostica (VI)

Direttrice artistica: Cinzia Zanon

info@gioventuincantata.it

Gioventù in Cantata

Formazione, nata nel 1971 con l’intento di promuovere e sviluppare l’educazione corale dei ragazzi, che nel corso degli anni si è progressivamente trasformata sino a divenire una vera e propria scuola di “musica corale” attualmente convenzionata con il Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza e caratterizzata dalla costante ricerca di nuovi repertori e di nuove forme di espressione artistica. Ne risultano un vasto repertorio e un ricco ventaglio di proposte, dal genere più classico fino alla musica contemporanea, interpretate con spiccata personalità grazie all’innesto, nella pratica musicale, di nuovi elementi di teatralità, gestualità e movimento curati da Giulia Malvezzi.

Sotto l’attenta e trainante conduzione della sua direttrice Cinzia Zanon, il coro prosegue il suo percorso con entusiasmante energia nell’intento di migliorarsi e di rinnovarsi continuamente regalando al pubblico genuine ed intense emozioni.

Il gruppo è altresì promotore di importanti eventi musicali (Primavera Musicale – Incontri corali Internazionali, Poesia in canto, etc.) con la consapevolezza che dall’incontro tra realtà diverse possano nascere rapporti di reciproco arricchimento.

Accanto all’attenzione per l’approfondimento e il miglioramento artistico e vocale (quest’ultimo curato individualmente dalla prof.ssa Manuela Matteazzi), viene costantemente sottolineato il valore educativo del “fare coro”: bambini, ragazzi e giovani vengono guidati nel condividere fatiche, nel riconoscere regole di comportamento e di relazione per raggiungere tutti assieme risultati e soddisfazioni comuni. Anche in virtù di queste motivazioni nel novembre del 2017 il gruppo ha conseguito l’ambito Premio Città di Marostica.

Oltre 50 elementi

“Gioventù in Cantata” è attualmente composto da oltre 50 elementi, provenienti prevalentemente dall’esperienza di corsi musicali di base. Ha partecipato a numerosi Festival, Rassegne, Concorsi Nazionali ed Internazionali. Tra i più recenti, ricordiamo il 12° Concorso Internazionale di Bali, Indonesia, (luglio 2023) dove ha portato a casa il Primo Premio nella Categoria Musica Sacra, una medaglia d’oro nella Categoria Under 17 e un Premio Speciale per la presenza scenica. A seguire la formazione ha effettuato un lungo tour in Australia, cantando a Sidney, Brisbane e Melbourne.

Ad ottobre 2022 conquista il secondo posto al Gran Premio di Canto Corale Voci d’Italia superando la selezione nazionale ed approdando al podio con un punteggio molto alto (94.20). Nel luglio 2022 ha partecipato al Concorso Internazionale in Provenza conquistando 2 primi premi (cat. Cori Giovanili e Polifonia Sacra) e un secondo Premio nella categoria Pop e Premio Miglior Direttore.

Nel maggio 2017 ha vinto il Primo Premio di categoria al Concorso Nazionale di Vittorio Veneto e nello stesso mese, con la categoria Under 10, ha ottenuto il secondo posto al Concorso Nazionale “Il Garda in coro”, aggiudicandosi anche il Premio speciale per il migliore programma e migliore direttore.

Si è imposto al 5° Concorso Internazionale “Il Garda in coro” (Malcesine aprile 2016) vincendo il Gran Premio, il primo premio di categoria e ben tre Premi Speciali, tra cui quello per il miglior direttore. All’8° Festival della Coralità Veneta (ottobre 2014) ha ottenuto la fascia Eccellenza in due categorie di concorso, oltre a due premi speciali.

Tale riconoscimento le ha permesso di essere selezionata nella rosa delle formazioni corali italiane e ha rappresentato la Regione Veneto all’Expo Milano 2015, esibendosi in una serie di concerti presso Palazzo Italia.

Gli spettacoli

Ha tenuto innumerevoli concerti in diverse città italiane, ideato e proposto spettacoli: “I ragazzi che si amano”, “Emmanuele Dio con noi”, “I believe, coltivo l’albero della vita che vorrei”, “Smile” e il più recente “Panta rei”; ha partecipato all’allestimento di importanti opere anche in prima nazionale, citiamo in particolare le tre opere liriche del M° Pierangelo Valtinoni: Pinocchio (2008), Regina delle Nevi (2011 e 2019) e Il Mago di Oz (2017).

La formazione ha effettuato tournée in Spagna, Ungheria, Austria, Germania, Belgio, Romania, Argentina e Brasile, Germania, Finlandia, Russia, Estonia, USA, Canada, Francia, Giappone, Australia, Svizzera, Filippine, Inner Mongolia, Cina e Bali (Indonesia) riscuotendo ovunque notevoli consensi.

Il coro ha prodotto 6 CD, il più recente, Music is MaGIC, è stato pubblicato nel gennaio del 2018.

Dal 1991 il coro è diretto dalla prof.ssa Cinzia Zanon.