Thiene: cerva catturata in centro dalla Polizia Provinciale

Selfie con la cerva in centro a Thiene: catturata dalla Polizia Provinciale, è ora in un luogo sicuro a Valli del Pasubio

Una cerva adulta in centro a Thiene: è successo questa mattina, quando è stata avvistata una cerva nei pressi del supermercato Prix in viale Europa. Intrappolata dietro alla recinzione, non riusciva a scappare, ma non era neppure intimorita da chi le si avvicinava, anzi si è prestata a tanti selfie e qualche carezza (da parte dei più coraggiosi).

La Polizia Provinciale di Vicenza

Avvisata dai presenti, è prontamente intervenuta. Come prima cosa ha allontanato i curiosi, per maggiore sicurezza e per tranquillizzare l’animale.

“La cerva era docile -spiegano gli agenti Fabio Pegoraro e Alessio Gualdo – abituata alla presenza dell’uomo da cui si faceva avvicinare senza timore. Con molta probabilità era scappata da un recinto in zona. Stiamo facendo opportune verifiche per capire da dove proveniva e, soprattutto, se si tratta di una detenzione autorizzata.”

A supporto degli agenti sono intervenuti l’ex poliziotto provinciale Dorino Stocchero, il veterinario di zona Massimo Nicolussi e due volontari dell’ambito territoriale di caccia numero 1 abilitati al recupero di fauna selvatica ferita.

L’animale,

in buono stato di salute, è stato sedato e portato in un idoneo recinto a Valli del Pasubio, dove già sono presenti altri due cervi. Non è stato possibile liberarlo in natura, spiega la Polizia Provinciale, perché troppo mansueto e abituato all’uomo, caratteristiche che potrebbero metterlo in pericolo.

Dal consigliere provinciale delegato Mattia Veronese un plauso alla Polizia Provinciale, “ che si dimostra una presenza attenta e costante sul territorio a difesa della fauna selvatica – il suo commento- Grazie all’esperienza e alla conoscenza degli animali, gli agenti riescono a intervenire con soluzioni che ne garantiscano l’incolumità e le ottimali condizioni di vita. Fondamentale il supporto dei volontari, visto anche il numero ridotto di agenti su cui può contare la Polizia. Numero che stiamo comunque potenziando con nuove assunzioni attualmente in corso.”

Thiene, 1 luglio 2024

Provincia di Vicenza Ufficio Stampa