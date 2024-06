Parco Canile di Schio: porte aperte con apertura straordinaria

Enpa Thiene Schio, organizza per domani, sabato 8 giugno 2024 dalle 10 alle 18 un’apertura straordinaria del Parco Canile di Schio. Una giornata per incotrare i nostri amici a quattro zampe, dove potrai conoscere i cani in cerca di una casa e fare nuove coccole.

Vi aspetta anche un banchetto Enpa, non perdere l’occasione! Troverai tante cose belle da acquistare.

Al Parco Canile di Schio potrai scambiare le figurine degli Amici Cucciolotti, porta le tue figurine e scambiale con quelle che ti mancano. Un piccolo omaggio per tutti i bambini partecipanti!

Aiutaci a trovare una casa ad Angelo!

Ricordi il cane trovato a Torrebelvicino? Purtroppo nessuno lo ha reclamato. È anziano, malato e probabilmente abbandonato volontariamente. Le sue condizioni non gli permettevano di scappare da solo.

Ha bisogno di cure specialistiche che, purtroppo, non sono coperte da Ulss e Comuni. Per questo ci affidiamo al tuo aiuto! Grazie al tuo sostegno, attraverso banchetti, feste e raccolte fondi, possiamo offrire le cure necessarie a tutti gli animali in difficoltà.

Angelo ha già subito una risonanza magnetica (costo 700 euro), ma sono necessari ulteriori accertamenti per capire la gravità della sua infiammazione. Tra 15 giorni avremo un nuovo controllo.

Con il tuo aiuto, possiamo garantirgli le cure di cui ha bisogno e, magari, aiutarlo a trovare una famiglia che gli doni amore e affetto.

Cerca casa, ma sappiamo che sarà difficile per la sua età e le sue condizioni. Noi ci impegniamo a coprire le spese veterinarie.

C’è un’anima buona con un posto per Angelo? Aiutaci a dargli una speranza!

Per informazioni 347 2796801 sms WhatsApp (no chiamate)

Comunicato del 7 giugno 2024

Fonte: Enpa Thiene Schio