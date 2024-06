Lo spettacolo della natura e avvenuto anche quest’anno, nell’alto traliccio in zona industriale a Cartigliano sono nati 2 piccoli di cicogna.

Il lieto evento si ripercorre per il quinto anno consecutivo.

All’inizio della primavera

una coppia di cicogna bianca puntuale ritorna ad occupare il loro grandioso nido che supera i 2 metri di diametro a ridosso del fiume Brenta per far nascere i loro piccoli. I genitori li stanno accudendo amorevolmente, con un continuo via vai di voli e planate in cerca di cibo.

Grazie a diffusi progetti di reintroduzione e misure di protezione la specie ha avuto un considerevole aumento negli ultimi 10/20 anni.

Cartigliano: sono nati due piccoli di cicogna bianca

Anche se lo stato di conservazione rimane vulnerabile a livello nazionale. E uno degli animali più amati nell’ immaginario collettivo da sempre il simbolo di buon auspicio. Gli adulti non emettono suoni essendo privi di voce, ad eccezione di un debole sibilo.

Il principale suono di entrambi i sessi e il battere continuo del becco. Questo suono e utilizzato,in varie situazioni sociali, durante la cerimonia. Quando maschio e femmina si avvicinano all incontro, uno degli affascinanti comportamenti e caratteristico della specie e rovesciare completamente il collo all indietro battendo ripetutamente il becco.

Hanno scelto Cartigliano e il bassanese per continuare ad annunciare il loro ritorno tra noi.

Fonte: Pianezzola Dino