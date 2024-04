Canile di Schio: 3 cani aspettano una famiglia! non lasciamoli soli

ENPA Thiene Schio: tre anime innocenti al Parco Canile di Schio in cerca di una nuova vita. Aiutaci ad aprire loro le porte di casa! Il Parco Canile di Schio si trova in via Fornaci, 95 Schio (VI)

Al Parco Canile di Schio sono approdati tre nuovi ospiti speciali: Gilda, Jake e Taken. Tre cani, tre storie diverse, un unico grande bisogno: trovare una famiglia amorevole che li accolga e li ami per sempre.

Gilda

Una giovane setter dal cuore d’oro, si è ritrovata sola dopo l’adozione delle sue sorelle. La solitudine la sta consumando e tende a scappare, forse nel disperato tentativo di ritrovarle. Aiutiamola a ritrovare la serenità e ad aprirle le porte di una casa accogliente, dove potrà finalmente sentirsi amata e al sicuro.

Jake

Ha subito un doppio abbandono: prima dalla sua amata proprietaria, costretta a partire per l’estero per gravi problemi familiari, e poi dalla persona a cui era stato affidato. Ora si ritrova nel box del canile, un ambiente troppo freddo e impersonale per un cane abituato al calore di una famiglia. Aiutiamolo a sfuggire a questa prigione e a ritrovare l’affetto e le coccole che merita.

Taken

Un incrocio di cane lupo cecoslovacco, ha vissuto per settimane da solo, vagando tra colline e montagne, sfidando intemperie e pericoli. Finalmente catturato, ha dimostrato un carattere docile e affettuoso. Cerchiamo per lui un’adozione consapevole, una famiglia che conosca le sue esigenze e che sia pronta ad accoglierlo con amore e responsabilità.

ENPA Thiene Schio: insieme possiamo fare la differenza per questi tre cani speciali. Apri il tuo cuore e la tua casa, contattaci al numero 347 2796801 (sms o WhatsApp) e scopri come puoi dare una seconda possibilità a Gilda, Jake e Taken.

Non esitare a condividere questo appello con i tuoi amici e familiari. Più persone conoscono le loro storie, più possibilità avranno di trovare la felicità che meritano.

Grazie per il tuo sostegno!

Fonte: Enpa Thiene Schio