Arzignano: vigili del fuoco salvano Red un cane caduto nel fiume

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri per salvare un cane caduto nel fiume domenica scorsa ad Arzignano (VI) . Ad avvistarlo e chiamare i soccorsi è stata ieri sera una signora, mentre era a passeggio con i suoi cani in via Capitello.

A recuperare Red, questo il nome del cane da caccia di 9 anni, ci hanno pensato ieri sera i vigili del fuoco giunti dal locale distaccamento. Dopo essersi calati nel torrente, la squadra ha recuperato l’animale per riaffidarlo alle cure del legittimo proprietario, che lo aveva smarrito da Arzignano domenica scorsa.

Comunicato Stampa del 4 luglio 2024

Fonte: Vigili del fuoco

