Viacqua: si apre la “settimana dell’acqua”

La Giornata Mondiale dell’Acqua 2024

L’evento clou promosso da Viacqua è quello del 22 marzo 2024, con il talk “La Giornata Mondiale dell’Acqua 2024” in programma al mattino con Giornale di Vicenza e una platea di oltre 300 studenti vicentini che si confronteranno sulla gestione sostenibile della risorsa idrica (in streaming sul sito web e la pagina Facebook del Giornale di Vicenza). In serata, alle 18.00, spazio allo spettacolo ad ingresso gratuito “Storie d’acqua. Meditazione sul clima” di Gabriele Vacis, una riflessione sul clima che cambia. Entrambi gli appuntamenti si terranno nella sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza.

Per prenotare il proprio biglietto gratuito per lo spettacolo teatrale basta andare su https://bit.ly/storiedacqua.

Non mancano però gli appuntamenti collaterali in cui Viacqua interverrà per parlare di gestione del servizio idrico rispetto al cambiamento climatico.

«La concomitanza con la Giornata Mondiale istituita dalle Nazioni Unite – è il commento del Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – fa del mese di marzo il periodo in cui si concentrano numerose iniziative dedicate all’acqua. Anche in questo 2024 che ci vede passare dai deficit idrici degli ultimi anni agli eventi estremi delle ultime settimane, parlare di acqua non è retorico.

Per questo Viacqua, assieme gli altri gestori idrici con cui ha in essere da tempo importanti sinergie proporràanno diverse occasioni di confronto e riflessione con il pubblico, con i portatori di interesse e gli addetti ai lavori. Non ci limiteremo alla narrazione del nostro servizio ma stimoleremo anche il confronto tra approcci e soluzioni a comuni problemi per individuare soluzioni efficaci che ci consentano di gestire una risorsa così preziosa come l’acqua in modo sempre più sostenibile e resiliente»

Padova Martedì 19 marzo

Viacqua sarà a Padova presso Le Village per il convegno “Water Innovation. Ricerca tecnologia e servizio” promosso dalla rete di impresa Acqua in rete Bacchiglione che raggruppa i gestori idrici Viacqua, acquevenete e AcegasApsAmga.

Alle 15.00 confronto dedicato ai temi della ricerca, della tecnologia e dell’innovazione al servizio del settore idrico. Sarà un momento di riflessione e dibattito tra studio e soluzioni pratiche per la gestione della risorsa idrica che vedrà in campo non solo i gestori del servizio idrico integrato, ma anche il mondo dell’università e delle giovani imprese. La conclusione dei lavori sarà affidata ai tre presidenti, per Viacqua Giuseppe Castaman, per AcegasApsAmga Roberto Gasparetto e per acquevenete Monica Manto.

Tra le best practice che saranno presentate ci sarà anche il progetto “Sustainable water management”, finanziato dai fondi PNRR nell’ambito della missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” con una dotazione di 33 milioni di euro. Scopo del progetto, che ha già preso il via, è la riduzione delle perdite idriche nei sistemi acquedottistici delle Province di Padova e Vicenza.

Per il territorio gestito da Viacqua, gli interventi previsti coinvolgeranno un totale di 20 Comuni serviti dall’acquedotto consortile dell’Astico con l’obiettivo di recuperare oltre 2 milioni di metri cubi d’acqua che oggi vanno dispersi, passando da una percentuale di perdite del 37% al 23% entro il 2025.

H-FARM di Roncade (TV) Venerdì 22 marzo

Anche il Consorzio Viveracqua, che raggruppa i 12 gestori idrici veneti a capitale completamente pubblico, proporrà un evento per addetti ai lavori.

Dalle 9.30 alle 17.00, alla H-FARM di Roncade (TV) si articolerà il convegno “Non c’è più acqua da perdere” che si propone di affrontare la sfida del cambiamento climatico per garantire la sostenibilità della risorsa idrica. L’evento è inoltre patrocinato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso con possibilità di riconoscimento di crediti formativi per i partecipanti.

Moderatore della giornata sarà Giovanni Caprara, scrittore e giornalista del Corriere della Sera che accompagnerà i diversi interventi degli speaker

Anna Laura Eusebi , Docente Università Politecnica delle Marche;

, Docente Università Politecnica delle Marche; Andrea Ronchi , Green Digital Economy Manager & Entrepreneur;

, Green Digital Economy Manager & Entrepreneur; Marco Carta , Amministratore Delegato Agici Finanza d’Impresa;

, Amministratore Delegato Agici Finanza d’Impresa; Desdemona Oliva , Direttore Ricerca e Sviluppo Gruppo CAP;

, Direttore Ricerca e Sviluppo Gruppo CAP; Samir Traini , Vice Direttore Laboratorio REF Ricerche;

, Vice Direttore Laboratorio REF Ricerche; Carmela De Vivo , Divisione REgional Models and geo-Hydrological Impacts CMCC Foundation – Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici;

, Divisione REgional Models and geo-Hydrological Impacts CMCC Foundation – Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici; Paolo Giandon, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica Regione Veneto; Pierpaolo Campostrini Direttore generale CO.RI.LA.

L’incontro sarà anche l’occasione per premiare la foto vincitrice del concorso promosso da Viveracqua #AcquaProtagonista e si concluderà con alcune visite guidate.

Per partecipare https://bit.ly/4c46Qhj

Fattoria Il PomoDoro Sabato 23 marzo

Viacqua interverrà con il Presidente Giuseppe Castaman in occasione dell’evento “Open Day Territori d’Acqua. Un bene comune da proteggere e salvare”, dalle 9.30 alla Fattoria Il PomoDoro di Bolzano Vicentino. Tra gli interventi previsti Giustino Mezzalira, Jacopo Vittorelli e Maurizio Zecchin. Nel pomeriggio sono inoltre previste attività didattiche per bambini, visite guidate alla fattoria e una mostra fotografica.

Prenotazione consigliata scrivendo a associazione@ilpomodorovi.org.

Arzignano il 27 marzo

Infine, ci sarà anche Viacqua con Viveracqua ad Arzignano il 27 marzo, in occasione del convegno “L’opportunità della digitalizzazione per il settore delle utilities”, promosso nell’ambito delle Giornate Tecniche di Servizi a rete. Tra i relatori previsti, l’ing. Valentina Ruzza, Responsabile SIT e Modellazione di Viacqua, interverrà nell’ambito della tavola rotonda “Dalla digitalizzazione alla gestione del dato: il percorso utile favorito dai fondi PNRR”.

