Rangers Centro Delta: sconfitta d’esordio

Sconfitta d’esordio per la squadra di serie B del Centro sportivo Delta targata Rangers.

3-0 il risultato finale per le padrone di casa del K Padel & Tennis Novara in una sfida in realtà più equilibrata di quanto faccia pensare il punteggio.

Alessia Stefani

“Ce la siamo giocate in tutte le partite, molto combattute, anche quella in cui Martina Stefani e Federica Rossi si sono arrese con un doppio 6-2 – commenta la capitana Alessia Stefani – Io e Giulia Zampieri abbiamo perso veramente di niente, come dimostrano i due tie-break, mentre Stefania Conterno e Sofia Antolini nel primo set si erano portate anche avanti, poi però ha fatto la differenza la maggiore esperienza delle loro avversarie nei momenti importanti in cui non hanno sbagliato veramente nulla. Peccato, perché non siamo così distanti e ci riproveremo nella sfida di ritorno”.

Prossimo impegno sabato 30 marzo, in casa, dove sui campi di Altavilla arriverà l’Olympia Brindisi.

Questi i risultati degli incontri

K Padel & Tennis – Rangers Centro Delta

Francesca Campigotto/Marianna Leo b. Sofia Antolini/Stefania Conterno 7-5 6-0

Alaba Izquierdo Rodriguez/Irene Mantino b. Martina Stefani/Federica Rossi 6-2 6-2

Daniele Parenti/Francesca Tuninetti b. Alessia Stefani/Giulia Zampieri 7-6 7-6

