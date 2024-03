La Bassanese: Loveth Kingsley, libro-memoir “La ragazza del mare”

Venerdì 22 marzo in anteprima assoluta a Bassano del Grappa (La Bassanese) ascolteremo la viva voce di chi ha affrontato il terribile viaggio come migrante dalla Nigeria all’Italia, tra violenze, paure, false promesse e un viaggio terrificante che forse solo in parte il film “Io, Capitano” ha fatto conoscere a molti. Ma quello era un film…

«Dio, aiutami. Farò tutto quello che mi mostrerai nella tua infinita generosità, te lo prometto, ma ora salvami, ti prego. Ho solo sedici anni e non posso morire così.»

Ospite in libreria La Bassanese

La giovane Loveth Kingsley che a soli 16 anni ha affrontato il terribile viaggio della speranza e lo ha raccontato nell’intimo libro-memoir La ragazza del mare, edito da Piemme. In Nigeria, Loveth aveva una famiglia, amici, una vita ordinaria ma ahimè già scritta: avrebbe dovuto smettere di andare a scuola, sposarsi, diventare madre. Ma lei, come tante ragazze della sua età, aveva sogni più grandi: voleva studiare, essere libera.

Ma sarà questa fame di un futuro migliore a portarla dritta nella trappola di chi, senza scrupoli, approfitta dell’ingenuità e della disperazione altrui per arricchirsi, spingendola attraverso il deserto e il Mediterraneo. Loveth ha imparato sulla propria pelle cosa significhi avere paura, fame e sete, cosa sia la violenza, che aspetto abbia la morte. Noi possiamo immaginarlo? La “ragazza del mare” è una storia che merita di essere ascoltata e letta.

Stimola l’incontro il prof. Gianni Zen, educatore, ex dirigente scolastico del nostro territorio. Oggi Loveth vive a Torino e ha ventitré anni e si sta preparando per l’esame di maturità e poi l’università. Dopo aver affrontato come migrante il terribile viaggio dalla Nigeria all’Italia, da sola, a soli sedici anni, oggi ha deciso di raccontare la propria storia.

Venerdì 22 marzo alle ore 18

L’incontro-presentazione si svolgerà venerdì 22 marzo alle ore 18 nell’area incontri interna della libreria La Bassanese. È consigliata la prenotazione dei posti a sedere allo 0424521230 o nel sito della libreria. Al termine il consueto aperitivo offerto.

“ Il mio nome contiene la parola amore; è una forma di inglese arcaico che si può tradurre con “lei ama”. Lei ama. Ma chi può essere oggetto del mio amore? A volte mi domando se sono ancora in grado di amare, dal momento che l’amore implica un grande atto di fiducia. Lentamente, senza quasi rendermene conto, ho capito che il deserto, il mare, il sole accecante, la sabbia, l’acqua e il vento hanno gettato i semi per un amore: quello nei confronti di me stessa” Loveth Kingsley.

Marco Bernardi LIBRERIA LA BASSANESE

Galleria Corona d’Italia, 41

Web: www.labassanese.com